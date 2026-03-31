El aeropuerto de Riohacha tiene operación nocturna por primera vez en 80 años

Por primera vez en ochenta años, el aeropuerto de Riohacha tiene operación nocturna. La empresa Avianca tendrá una ruta que conectará a la ciudad con Bogotá a las 7:20 de la noche.

“Esto nos genera mayor conectividad, precisamente para que las personas tengan tiempo para ir a Bogotá y regresar el mismo día”, dijo Juan Carlos Vargas, administrador de la terminal aérea.

Por su parte, locales y visitantes destacaron esta nueva ruta aérea porque podrán llegar hasta la ciudad en horario nocturno, y no esperar a un viaje diurno, lo que se traduce en llegar más rápido a la capital de La Guajira.

Lea también: Imponen medida preventiva contra empresa por presunta contaminación ambiental en Galapa, Atlántico

El Gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, sostuvo que se está trabajando para que el departamento recupere una de las rutas más importantes: Aruba, Bonaire y Curazao.

“Ya tenemos una línea que vuela lunes, miércoles y viernes a Barranquilla y con esa misma aerolínea estamos revisando los vuelos hacia Bucaramanga y Medellín y estamos trabajando para recuperar nuestra ruta ABC: Aruba, Bonaire y Curazao”, dijo Aguilar.