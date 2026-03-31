Ejército Nacional destruye laboratorio de cocaína del ELN en zona rural de Santa Rosa del Sur

En una contundente operación militar desarrollada en el sur de Bolívar, tropas del Ejército Nacional adscritas a la Primera División lograron la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. El complejo ilegal se encontraba oculto en la espesa vegetación de la zona rural del municipio de Santa Rosa del Sur y pertenecía, según inteligencia militar, al grupo armado organizado ELN.

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Durante la incursión los uniformados hallaron abundante material para la producción de alcaloides, incluyendo insumos líquidos y sólidos, mezcladores y prensas que permitían una capacidad de producción a gran escala. Las autoridades confirmaron que esta estructura generaba ingresos millonarios para el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, financiando la compra de armamento y el sostenimiento de acciones delictivas contra la población civil y la Fuerza Pública en la región.

Este golpe estratégico afecta de manera directa las finanzas de las redes del narcotráfico que operan en el departamento de Bolívar, debilitando la logística de las facciones que pretenden el control territorial de los socavones y corredores de movilidad. Tras asegurar el área las tropas procedieron a la destrucción controlada de la infraestructura bajo los protocolos legales vigentes, mientras se mantienen los operativos de registro y control para garantizar la seguridad de los habitantes de Santa Rosa del Sur.

El Ejército Nacional ratificó su compromiso de continuar con la ofensiva contra los grupos armados ilegales para desarticular las fuentes de financiamiento del terrorismo y proteger los recursos naturales de la Serranía de San Lucas.