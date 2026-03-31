Dos hombres resultan heridos en ataques armados en Cúcuta y su área metropolitana. / Foto: Camilo Picón.

Cúcuta.

Dos personas resultaron heridas en ataques armados registrados durante las últimas horas en Cúcuta y su área metropolitana.

El primer hecho ocurrió en la vía Cúcuta-El Zulia, donde un hombre que se desplazaba en su motocicleta fue abordado por sujetos armados.

Los delincuentes intentaron despojarlo del vehículo, pero al oponer resistencia fue atacado en repetidas ocasiones, resultando herido.

La víctima fue trasladada hasta un centro asistencial, donde recibe atención médica.

El segundo caso se registró en el barrio Trigal del Norte. Hernando Flórez Velandia resultó lesionado al ser atacado a disparos por sujetos armados.

Según las autoridades, los pistoleros llegaron hasta la casa de la víctima preguntando por su nieto; al responder que no se encontraba, habrían disparado, provocando las lesiones.

Flores Velandia ya recibe atención médica en un centro asistencial.

La Policía Metropolitana de Cúcuta adelanta las investigaciones para dar con los responsables de estos ataques armados.