De casa en casa, así rinde cuentas Arnaldo Beltrán, alcalde de Santa Catalina, Bolívar

Con un ejercicio poco común en la administración pública y cargado de cercanía con la gente, el alcalde de Santa Catalina, Arnaldo Beltrán, inició su estrategia de rendición de cuentas recorriendo casa a casa los corregimientos del municipio, comenzando en El Hobo, donde visitó las 63 viviendas que conforman esta comunidad rural.

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Más que una jornada institucional, fue un encuentro directo con la ciudadanía, en el que el mandatario volvió a caminar las calles, escuchar a los habitantes y explicar, de manera clara y cercana, los avances logrados durante la vigencia 2025 y las obras que marcarán el rumbo del desarrollo municipal en los próximos meses.

Tal como lo hizo al inicio de su campaña, el alcalde decidió regresar a los hogares de los cataneros para reafirmar su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y el diálogo directo con las comunidades.

El Hobo: un corregimiento que avanza con esperanza

En medio de cultivos de yuca, plátano, ñame, maíz, ñame y mango, El Hobo se caracteriza por ser una comunidad apacible, trabajadora y resiliente, donde cada familia depende en gran medida de la tierra y del acceso a servicios básicos que permitan mejorar su calidad de vida.

Durante el recorrido, uno de los temas centrales fue el acceso al agua potable, una necesidad histórica para los habitantes del sector.

Actualmente, el suministro de agua llega cada tres días, pero la administración municipal anunció que esta frecuencia aumentará progresivamente hasta lograr un servicio continuo.

“El objetivo es que cuando se conecte el nuevo pozo, los habitantes puedan contar con agua las 24 horas del día. Ya se puso en funcionamiento uno de los dos pozos que se construyen para abastecer el acueducto que beneficia a los habitantes de El Hobo”, explicó el alcalde Arnaldo Beltrán mientras conversaba con los residentes del corregimiento.

Para los habitantes, estos avances representan un cambio significativo en su vida cotidiana.

Pablo Fontalvo Charris, habitante de la comunidad, destacó la importancia del acompañamiento institucional que hoy vive el corregimiento.

“Celebramos que ahora esté llegando el agua por lo menos tres veces por semana y que la administración se preocupe por la comunidad. Aquí ningún alcalde había venido a hablarnos directamente y a contarnos que está en proyecto la pavimentación de la vía que conecta a El Hobo con la carretera que conduce a Loma de Arena”, expresó.

La futura pavimentación de esta vía representa una esperanza para los agricultores, quienes ven en esta obra la posibilidad de transportar con mayor facilidad sus productos y fortalecer la economía local.

Una rendición de cuentas cercana y sin intermediarios

La estrategia de rendición de cuentas casa a casa se convierte en una de las principales apuestas de la administración municipal para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que cada habitante conozca, de manera directa, el impacto de las obras ejecutadas.

Durante el recorrido, el mandatario explicó los proyectos desarrollados en diferentes corregimientos y sectores del municipio, resaltando las inversiones realizadas en infraestructura, servicios públicos y desarrollo social.

En el corregimiento de Galerazamba, por ejemplo, se han impulsado obras orientadas al fortalecimiento del turismo, como la construcción de una planta de tratamiento de alcantarillado y un parador de buses con mirador turístico, infraestructura que mejora la movilidad y abre nuevas oportunidades económicas para la comunidad.

En Pueblo Nuevo, las acciones se enfocaron en el deporte y la recreación, con el mantenimiento de la cancha sintética del barrio El Olivo, un espacio que hoy beneficia a niños, jóvenes y adultos.

Mientras tanto, en la cabecera municipal, se han ejecutado múltiples obras que fortalecen la infraestructura urbana y los servicios comunitarios, entre ellas:

• Recuperación de la Casa Campesina

• Construcción y mejoramiento de paraderos de buses

• Construcción del puente y box culvert en el barrio San Luis

• Mejoramiento del alumbrado público

• Construcción de la Casa de Justicia

• Mantenimiento de la Estación de Policía

• Mejoramiento vial hacia sectores como El Guayacán y Arroyo Grande

Loma de Arena: obras que fortalecen el tejido social

Otro de los sectores beneficiados con importantes inversiones ha sido Loma de Arena, donde la administración municipal ejecutó obras sociales orientadas al bienestar comunitario.

Entre las principales intervenciones se destacan:

• Construcción de dos pozos de agua

• Construcción de la Casa del Pueblo

• Construcción de la Casa del Adulto Mayor

• Construcción de un puente en el barrio Carrizal

• Instalación de redes de alcantarillado

• Mantenimiento de espacios deportivos

Estas obras, además de mejorar la infraestructura, fortalecen la convivencia y promueven espacios de encuentro para las familias.

Educación y desarrollo social: pilares del progreso

La rendición de cuentas también incluyó avances significativos en materia educativa y social, pilares fundamentales para el desarrollo del municipio.

Entre las acciones destacadas se encuentran:

• Implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE)

• Prestación del servicio de transporte escolar

• Avances en el Plan Turístico Municipal, orientado a posicionar a Santa Catalina como un destino con potencial cultural y natural.

Estas iniciativas buscan garantizar que los niños y jóvenes tengan acceso a condiciones dignas para su formación, al tiempo que se promueve el crecimiento económico del territorio.

El compromiso de seguir escuchando a la gente

Para el alcalde Arnaldo Beltrán, este ejercicio de rendición de cuentas no solo representa una obligación administrativa, sino una oportunidad para fortalecer el vínculo con la ciudadanía.

“El compromiso es seguir trabajando de la mano con las comunidades, escuchando sus necesidades y construyendo soluciones que se traduzcan en bienestar para todos los cataneros”, expresó el mandatario durante su recorrido por El Hobo.

La iniciativa continuará en los demás corregimientos del municipio, consolidándose como una estrategia que busca acercar la institucionalidad a la vida cotidiana de las comunidades.

Una comunidad tranquila que mira hacia el futuro

El Hobo, descrito por sus habitantes como una comunidad tranquila y solidaria, mira ahora hacia el futuro con optimismo.

Sus calles, rodeadas de cultivos y tradiciones campesinas, fueron testigos de una jornada en la que la administración municipal no solo presentó cifras y obras, sino que escuchó historias, necesidades y sueños.

La rendición de cuentas de casa en casa marca así un precedente en la forma de gobernar en Santa Catalina: una administración que camina junto a su gente, escucha sus voces y construye soluciones desde el territorio.