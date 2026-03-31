David Bisbal sorprende cantando “Vivir así es morir de amor” del legendario Camilo Sesto

MADRID, SPAIN - JUNE 13: Spanish singer David Bisbal presents the new Aena's campaign 'Un Día Sin Aeropuertos' at Santo Mauro Hotel on June 13, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Pablo Cuadra/Getty Images) / Pablo Cuadra

David Bisbal sorprendió al público de La Noche de Cadena 100 con una actuación inolvidable que combinó sus grandes éxitos con el estreno exclusivo de su nuevo single, “Vivir así es morir de amor”, reinterpretación del clásico de Camilo Sesto.

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El tema verá la luz oficialmente el próximo 22 de abril en todas las plataformas digitales, pero su presentación en directo ya ha generado gran expectación entre fans y medios.

El concierto, considerado uno de los eventos solidarios más importantes de España y Europa, reunió a destacadas figuras nacionales e internacionales.

En este contexto, la actuación de Bisbal adquirió un significado especial, reforzando su papel como referente del pop en español.

El artista interpretó tres canciones: “Bulería”, “Ave María” y el esperado estreno de su nuevo single. La ovación del público marcó el momento más emotivo de la noche, con un Bisbal que desplegó su potencia vocal y una conexión única con los asistentes.

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Este lanzamiento supone un nuevo capítulo en la trayectoria de David Bisbal, consolidando su evolución constante y su capacidad de reinventarse.

Al reinterpretar un tema icónico, el cantante busca unir generaciones y rendir homenaje a uno de los grandes nombres de la música en español.

El estreno cobra además un valor simbólico: esta misma semana, Bisbal recordó en sus redes sociales sus inicios en Operación Triunfo, el programa que marcó el comienzo de su carrera.

Este gesto aporta una dimensión emocional adicional a su nuevo proyecto, vinculando sus raíces con la madurez artística que hoy lo define.

La actividad tiene comou objetivo principal es recaudar fondos para causas benéficas, habitualmente en colaboración con organizaciones como Manos Unidas, que trabajan en proyectos de ayuda humanitaria y desarrollo en distintos países.

Este evento se ha consolidado como uno de los encuentros musicales más relevantes de España y Europa, no solo por la calidad de los artistas invitados, sino también por su carácter solidario.

Con esta primicia, Bisbal reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes del pop latino, capaz de sorprender con nuevas facetas y ampliar su legado musical.

El público tendrá que esperar hasta el 22 de abril para disfrutar del lanzamiento oficial de “Vivir así es morir de amor”, un tema que busca convertirse en uno de los hitos de su carrera.