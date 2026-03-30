Morat conquista Tecate Pa’l Norte con un show multitudinario en Monterrey

El pasado viernes 28 de marzo de 2026, la agrupación colombiana Morat ofreció un espectáculo memorable en el festival Tecate Pa’l Norte, realizado en Monterrey, México.

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La presentación, que reunió a más de 75,000 personas, se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento, confirmando el lugar de la banda como referente de la música latina a nivel internacional.

Desde los primeros acordes de Faltas Tú, el público respondió con entusiasmo, marcando el inicio de una noche cargada de energía.

Canciones como Cómo Te Atreves y A Dónde Vamos fueron coreadas de principio a fin, en un ambiente que trascendió el formato de concierto para convertirse en una experiencia colectiva.

La interpretación de No Se Va destacó como uno de los instantes más emotivos, con miles de voces unidas en un coro que reflejó la conexión de la banda con sus seguidores.

El repertorio incluyó también una versión de Tu Cárcel, clásico de la música latina, que fue recibido con ovaciones y demostró la capacidad de Morat para integrar la tradición musical con su estilo contemporáneo.

La puesta en escena se caracterizó por un manejo preciso de los ritmos y las emociones, alternando momentos explosivos con pasajes más íntimos.

La actuación de Morat en Tecate Pa’l Norte llega en un momento clave de su carrera. Tras obtener su primer Latin GRAMMY por el álbum Ya Es Mañana, la banda se prepara para presentarse en el festival Coachella los próximos 12 y 19 de abril, donde figura como uno de los actos latinos más esperados.

Paralelamente, han anunciado fechas de su gira mundial 2026-2027, con boletos agotados en Colombia, Argentina y España, y nuevas presentaciones por confirmar.

El Tecate Pa’l Norte, celebrado cada año en el Parque Fundidora de Monterrey, es considerado uno de los festivales de música más importantes de Latinoamérica.

Con una asistencia que supera los 300,000 espectadores en sus distintas jornadas, reúne a artistas internacionales de diversos géneros y se ha consolidado como un referente cultural y musical en la región.

La respuesta del público reafirma la proyección internacional de la agrupación, que continúa expandiendo su alcance y consolidando su relevancia en la escena musical global.

Con esta presentación, Morat no solo reafirmó su vínculo con México y la fuerza de su base de seguidores, sino que dejó claro que está preparado para conquistar escenarios internacionales aún más grandes.

Su paso por Tecate Pa’l Norte se convierte en un hito que anticipa la expansión global de su música y marca el inicio de una etapa de consolidación definitiva en la industria latina y mundial.