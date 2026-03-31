Cuerpo sin vida fue hallado en zona rural de San Juan Nepomuceno, Bolívar

En la vía que conduce al corregimiento de La Haya, jurisdicción del municipio de San Juan Nepomuceno- Bolívar, se presentó el homicidio por arma de fuego de Andi David Rivero Mendoza de 37 años de edad, conocido como ‘El gordo’.

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Según información preliminar, los hechos ocurrieron cuando la víctima fue citada por un sujeto desconocido que posteriormente le habría quitado la vida de manera violenta con arma de fuego.

En entrevista con los familiares, se pudo establecer que la víctima tenía 5 meses de haber llegado al municipio ya que este se encontraba viviendo en Plato- Magdalena.

Al momento de realizar la inspección técnica a cadáver no se encontraron las pertenecías del ahora occiso, tales como teléfono celular y documentos personales.

Caracol Radio conoció que en el lugar de los hechos se hallaron vainillas calibre 9mm y que Andi no tenía antecedentes judiciales.