Cúcuta en aviso preventivo por lluvias y tormentas eléctricas

Cúcuta.

La Alcaldía de San José de Cúcuta emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de lluvias fuertes y tormentas eléctricas durante los próximos días, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.

Según los reportes meteorológicos, se esperan precipitaciones con acumulados de hasta 40 milímetros, con mayor intensidad hacia el cierre del periodo pronosticado.

Las autoridades indicaron que en la Comuna 9, especialmente en el sector de Barrio Nuevo, se mantiene Alerta Amarilla debido a la saturación de los suelos, lo que incrementa la probabilidad de deslizamientos en zonas de ladera, así como la formación de arroyos de alta intensidad en vías con pendiente.

Ante este panorama, la administración municipal entregó una serie de recomendaciones a la ciudadanía, entre ellas, realizar limpieza de canales, techos y desagües, evitar transitar por calles inundadas, asegurar estructuras livianas como láminas y techos, y mantener vigilancia sobre el nivel de quebradas cercanas.

Las autoridades también reiteraron el llamado a reportar cualquier emergencia a través de las líneas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta, la Cruz Roja y la Secretaría de Gestión del Riesgo.

El monitoreo de las condiciones climáticas se mantiene activo por parte de los organismos de socorro y la administración municipal.