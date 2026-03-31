Controles policiales buscan evitar venta de fauna silvestre en Cartagena

Mediante el plan de seguridad denominado “Semana Santa Segura”, la Policía Nacional, a través del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, adelanta operativos de control en las ventas informales de pescado y carne de animales silvestres ubicadas en el Mercado de Bazurto, así como en locales y comercializadoras.

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El objetivo de estos controles es verificar el estado higiénico-sanitario de los productos hidrobiológicos y ejercer control sobre pesos, tallas y medidas de los peces, garantizando la salud de los compradores que acuden a la central mayorista de la ciudad.

Con ocasión de la Semana Santa, unidades de Carabineros y Protección Ambiental verifican los tamaños de los peces distribuidos en esta central de abastos, con el fin de incautar aquellos que no cumplen con la talla mínima requerida para su comercialización.

De la misma manera, se realizan campañas de sensibilización dirigidas a los comerciantes para que se abstengan de comprar y vender productos pesqueros que no cumplan con la normatividad ambiental, así como carne de animales silvestres como hicoteas, tortugas, chigüiros, iguanas, huevos de iguana y armadillos, los cuales suelen ser consumidos como reemplazo de la carne de res por algunos creyentes durante la vigilia.

Recomendaciones:

Al momento de adquirir pescado, es importante que el consumidor observe las características organolépticas, es decir, las propiedades que se perciben con los sentidos (untuosidad, aspereza, sabor, brillo, entre otras):

- Revisar su estado, olor, color y las condiciones higiénicas y de salubridad.

- Identificar ojos brillantes, negros y convexos.

- Verificar que las agallas sean rojas y húmedas.

- Comprobar que las escamas sean brillantes.

- Asegurarse de que la carne sea firme y elástica.

- Adquirir el pescado en establecimientos reconocidos y de confianza, que cumplan con las medidas sanitarias establecidas para su conservación y garanticen condiciones básicas de higiene.

- Prestar atención a las manos de las personas que manipulan el pescado: deben estar limpias y sin laceraciones o heridas; además, es recomendable que utilicen indumentaria adecuada que evite la contaminación de los productos.

- Los productos exhibidos en mostradores abiertos deben mantenerse sobre cama de hielo; estos pescados deben presentar un color característico, sin presencia de sangre u otras partículas contaminantes.

“En lo corrido del año se han incautado 91 kilos de recurso hidrobiológico y se han rescatado más de 360 especies silvestres”, recalcó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional en Cartagena continúa comprometida con la seguridad ciudadana de propios y visitantes durante esta Semana Santa. Por ello, invita a la comunidad a colaborar con las autoridades para judicializar a los responsables de delitos relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, los cuales, según el artículo 328 del Código Penal, contemplan penas de prisión de 48 a 108 meses y multas de hasta 35.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes comercialicen o trafiquen fauna silvestre.