Conflicto armado obliga a ajustar Semana Santa en el Catatumbo

Norte de Santander.

La Iglesia Católica advirtió que el conflicto armado en el Catatumbo está impactando directamente el desarrollo de la Semana Santa, al punto de obligar a modificar horarios de las celebraciones religiosas en varias zonas de Norte de Santander.

Monseñor Israel Bravo Cortés, obispo de la Diócesis de Tibú, explicó a Caracol Radio que, debido a las condiciones de seguridad, actividades tradicionales como la Vigilia Pascual han tenido que adelantarse en algunos sectores rurales.

“Se han modificado horarios en algunos lugares por la situación de orden público. En varios caseríos se ha tenido que celebrar en horas de la tarde y no en la noche, como normalmente se recomienda”.

El prelado indicó que esta situación responde a la persistencia de enfrentamientos en la región, especialmente en zonas rurales cercanas a El Tarra, donde las comunidades continúan expuestas a riesgos.

“El conflicto en Catatumbo todavía continúa, no con la misma intensidad de otros meses, pero sí se siguen sintiendo amenazadas las comunidades”.

A la par, señaló que se mantienen los desplazamientos de familias que buscan resguardarse en el casco urbano de Tibú y en municipios como Cúcuta y Ocaña, lo que evidencia la continuidad de la crisis humanitaria.

“La dinámica ha sido permanente: cada cierto tiempo hay personas que se ven desplazadas. El miedo y la zozobra hacen que muchas familias no se sientan tranquilas”.

En este contexto, la Iglesia Católica reiteró su llamado a los grupos armados a detener la confrontación y evitar que la población civil continúe en medio del conflicto.

“El llamado es a frenar este enfrentamiento entre hermanos. Es necesario que prime la capacidad de razonar y de construir país”.