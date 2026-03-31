Concejo de Cartagena analizó la gestión y ejecución presupuestal de las tres alcaldías locales

En sesión de este martes, el Concejo Distrital analizó los informes de gestión de las tres alcaldías locales del Distrito, en los que se presentaron avances en obras de infraestructura, programas sociales, recuperación de espacios públicos y ejecución presupuestal.

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Alcaldía Local de la Virgen y Turística

El informe, presentado por el alcalde local José Luis Barboza Grau, con corte al 15 de febrero de 2026, destaca proyectos financiados con el Fondo de Desarrollo Local, entre ellos la limpieza de 13 canales pluviales, con 6.919 metros intervenidos, la construcción de 49 unidades sanitarias para hogares en condición de pobreza extrema y el mejoramiento de parques y zonas verdes.

En materia social, se beneficiaron 1.972 niños con kits alimenticios, se apoyaron 261 emprendedores y 55 organismos de acción comunal. Según el informe, el avance del Plan de Desarrollo Local, con corte al 31 de diciembre de 2025, alcanza el 25,67 %, con resultados en líneas estratégicas relacionadas con seguridad humana, desarrollo económico, movilidad, participación ciudadana y fortalecimiento institucional.

Alcaldía Local Industrial y de la Bahía

En el balance de gestión se destaca la recuperación y mantenimiento de parques y zonas verdes, la revitalización de entornos comunitarios, la intervención de espacios públicos y la siembra de árboles como estrategia para fortalecer la biodiversidad urbana.

Asimismo, se desarrollaron estrategias de educación ambiental, actividades culturales y deportivas, jornadas de bienestar animal y programas dirigidos a niños, jóvenes y comunidades vulnerables.

El informe también detalla obras e inversiones ejecutadas mediante contratación, entre ellas la recuperación de parques, el mejoramiento de escenarios deportivos, la rehabilitación de vías y la intervención del sistema de canales y drenajes pluviales en distintos sectores de la localidad. Estas acciones buscan mejorar la movilidad, mitigar riesgos y fortalecer la infraestructura urbana.

Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte

Esta alcaldía reportó avances en control urbano, con procesos relacionados con ruina de edificaciones, permisos otorgados y trámites asociados a bajamar y certificación de piscinas.

Asimismo, se destacan proyectos ejecutados mediante contratación para la recuperación de canales pluviales, el mejoramiento de la malla vial y la adecuación de infraestructura deportiva en sectores como Torices y la zona insular. También se reporta la construcción de unidades sanitarias para viviendas en condición de pobreza.

En materia presupuestal, la localidad registró en 2025 una apropiación total de $10.973.630.301, con una ejecución cercana al 99,5 %. Para 2026 se proyecta un presupuesto de $11.147.665.413, del cual, a febrero, se habían comprometido recursos principalmente para gastos de funcionamiento.

El informe también presenta avances del Plan de Desarrollo Local 2024-2027, con un progreso acumulado del 32,4 %, así como el seguimiento al Plan de Acción 2025, que alcanzó un avance del 44,6 %, evidenciando resultados en programas sociales, culturales, ambientales, de seguridad y fortalecimiento institucional.

Consejos Locales de Juventud

Durante la sesión, la concejal Laura Díaz solicitó declarar sesión informal para escuchar a miembros de los Consejos de Juventud.

En este espacio intervinieron los consejeros Juan Sebastián Herrera e Isaías Redondo, quienes destacaron el trabajo que vienen realizando los Consejos de Juventud en la localidad Virgen y Turística y el acompañamiento recibido desde la alcaldía local.

Asimismo, hicieron un llamado al Concejo Distrital para respaldar y fortalecer el presupuesto destinado a la juventud, señalando que invertir en los jóvenes significa generar oportunidades, prevenir la violencia y promover el desarrollo social en Cartagena.