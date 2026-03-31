Compradores del edificio Aquarela en Cartagena recibirán devolución del dinero

Tras una larga espera, 179 personas que adquirieron apartamentos en el fallido proyecto Aquarela de Cartagena, recibirán la devolución de sus pagos.

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La noticia se dio a conocer luego de que Ángel Rodríguez, agente interventor nombrado por el distrito, confirmara que inicialmente serán 3.836 millones de pesos los que serán girados a copropietarios, tras formalizar la venta de tres lotes que figuran como activos de la promotora, dueña del área donde se levantaron las torres demolidas en 2024.

Otro grupo de compradores que no hizo parte de la reclamación jurídica inicial, también recibirá posteriormente los recursos, hasta superar los $8.793 millones, cifra total en la que fue tasada la operación que permitirá subsanar los compromisos.

Ahora, quienes aparecen como titulares de la compra tendrán un espacio de información y actualización de datos fiduciarios, para que posterior a la venta de los predios se inicie con los anhelados desembolsos.