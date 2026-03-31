¿Cómo evitar robo a viviendas durante Semana Santa? Policía entregó recomendaciones
Habrá vigilancia aérea con el helicóptero “Halcón”, que, además, realiza patrullaje aéreo.
En Barranquilla, la Policía intensificará las acciones preventivas para evitar el hurto a viviendas, en especial, en el norte de Barranquilla durante la Semana Santa, temporada donde muchas familias salen de la ciudad.
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“Estas actividades se ejecutan por parte de nuestras unidades de Policía comunitaria, mediante estrategias puerta a puerta, brindando recomendaciones de seguridad a la ciudadanía, así como a través de vigilancia aérea con el helicóptero “Halcón”, que realiza patrullajes diarios”, indicó la Policía.
Por otra parte, la Policía intensificará los recorridos terrestres durante el día y noche, “con el fin de cuida y velar por cada rincón de Barranquilla y su área metropolitana”.
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Emiten recomendaciones para evitar hurto a viviendas:
La Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer algunas recomendaciones para evitar el hurto a viviendas durante esta temporada de vacaciones.
- Verifique que puertas, ventanas y cerraduras queden debidamente aseguradas antes de salir de su vivienda.
- Evite publicar en redes sociales que se encuentra fuera de casa o de viaje.
- Coordine con vecinos o familiares de confianza para que supervisen su vivienda durante su ausencia.
- Instale sistemas de seguridad como cámaras, alarmas o iluminación con sensores de movimiento.
- Informe a la Policía sobre cualquier situación sospechosa en su sector.