¿Cómo evitar robo a viviendas durante Semana Santa? Policía entregó recomendaciones

En Barranquilla, la Policía intensificará las acciones preventivas para evitar el hurto a viviendas, en especial, en el norte de Barranquilla durante la Semana Santa, temporada donde muchas familias salen de la ciudad.

“Estas actividades se ejecutan por parte de nuestras unidades de Policía comunitaria, mediante estrategias puerta a puerta, brindando recomendaciones de seguridad a la ciudadanía, así como a través de vigilancia aérea con el helicóptero “Halcón”, que realiza patrullajes diarios”, indicó la Policía.

Por otra parte, la Policía intensificará los recorridos terrestres durante el día y noche, “con el fin de cuida y velar por cada rincón de Barranquilla y su área metropolitana”.

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Emiten recomendaciones para evitar hurto a viviendas:

La Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer algunas recomendaciones para evitar el hurto a viviendas durante esta temporada de vacaciones.