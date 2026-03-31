Clemencia asegura por primera vez oferta de educación superior para sus jóvenes bachilleres

En un acto público realizado en el recién inaugurado megacolegio donde funciona la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San José, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció la llegada de la educación superior al municipio de Clemencia, marcando un hito histórico para la juventud del territorio.

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“El acceso a la educación superior llegó para quedarse en Clemencia”, afirmó el mandatario, destacando que esta iniciativa hace parte del compromiso de su administración por llevar oportunidades reales a los municipios donde antes no existían.

El anuncio estuvo acompañado de emotivos testimonios. La estudiante de grado 11, Ginela Víctor Navarro, expresó el sentir de toda una generación que hoy ve más cerca sus sueños: “Muchos de nuestros sueños terminaban donde terminaba el asfalto de la carretera hacia Cartagena, pero hoy ese camino se acorta. Gobernador, queremos darle las gracias de corazón por su visión y por creer que en Clemencia hay talento de sobra y que solo necesitábamos una oportunidad”.

Durante su intervención, el gobernador Arana también resaltó la importancia del trabajo articulado con el Gobierno Nacional para hacer realidad este proyecto. “Debo hacer públicamente el reconocimiento a quien lo merece: gracias al trabajo en equipo que hemos hecho junto al Gobierno Nacional. Gracias al Ministerio de Educación por ayudarnos a traer la educación superior al municipio de Clemencia”, manifestó.

El mandatario enfatizó en el impacto social de esta iniciativa, al reducir las barreras económicas que enfrentan muchas familias para acceder a la educación universitaria fuera del municipio. “Siempre he dicho que los jóvenes no deben salir a buscar oportunidades; son las oportunidades las que deben llegar a sus casas. Hoy ya comenzaron a llegar”, puntualizó.

Oferta académica

Las clases estarán a cargo de la Institución Universitaria del Caribe y se desarrollarán en el megacolegio de Clemencia en jornadas nocturnas y fines de semana, facilitando el acceso a jóvenes y población trabajadora.

La oferta inicial incluye programas como Administración Logística, Trabajo Social y Administración de Agronegocios, con proyección de ampliar nuevas carreras en el corto plazo.

“La llegada de la educación superior a Clemencia comunidad Caribe permitirá que nuestros jóvenes puedan estudiar carreras universitarias sin tener que salir del municipio. Esto es un gran logro que cumple el sueño de muchos que crecieron aquí y que hoy podrán formarse profesionalmente cerca de sus familias”, afirmó el alcalde Miguel Samir Barrios.

Con esta apuesta, Unicaribe amplía su presencia en el departamento, donde ya tiene cobertura en municipios como Mompox y San Juan Nepomuceno, consolidando un modelo de educación descentralizada que acerca la formación profesional a las comunidades.

Arana Padauí fue enfático en señalar que la llegada de la educación superior a Clemencia ratifica el compromiso de su administración con la equidad, el desarrollo social y la construcción de un futuro con más oportunidades para los jóvenes, evitando la migración forzada por falta de acceso a formación profesional.