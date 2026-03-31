Cartagena es elegida como el Mejor Destino Internacional por encima de grandes capitales europeas

Cartagena de Indias recibió el galardón como Mejor Destino Internacional en los Food and Travel Readers Awards México. El reconocimiento, otorgado tras el cierre de las votaciones de los lectores, se anunció en la ceremonia de premiación realizada el pasado 26 de marzo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. En la fase final de la categoría Travel, la ciudad se impuso ante destinos europeos y asiáticos como Austria, Berlín, Londres y Turquía.

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“Este galardón es un reconocimiento directo a la magia, la historia y la infraestructura de clase mundial que ofrece Cartagena. Para ProColombia, este triunfo ratifica que nuestra joya del Caribe es un eje estratégico de turismo de alto valor, capaz de competir y ganar frente a las capitales turísticas más emblemáticas de Europa y Asia. Al ser elegida por los lectores por encima de destinos como Londres o Berlín, confirmamos que Cartagena es hoy un destino de lujo sostenible y altamente competitivo en el escenario global”, explicó Carmen Caballero, presidente de ProColombia.

Este premio es otorgado por Food and Travel, una publicación que nació en el Reino Unido en 1997 y que actualmente tiene presencia en nueve países, incluidos México, Italia, Alemania y Turquía. Su trayectoria de casi tres décadas la ha consolidado como un referente en el periodismo especializado en turismo y estilo de vida a nivel global.

El reconocimiento se fundamenta en la estrategia de promoción internacional liderada por ProColombia bajo la narrativa “Colombia, el País de la Belleza”. La institución ha enfocado sus esfuerzos en resaltar la sofisticación de Cartagena, integrando su patrimonio histórico con una oferta de servicios premium que responde a las expectativas del viajero internacional más exigente.

El triunfo de Cartagena en la categoría Travel coincide con un periodo de alta competitividad y exposición para la ciudad, destacado por la reciente realización del festival SUMAQ en marzo. Este evento, que contó con la participación de la familia Marcon y sus tres Estrellas Michelin, posicionó a la ciudad como un epicentro de experiencias exclusivas y de vanguardia. Otro ejemplo de este ecosistema de calidad es el restaurante Celele, liderado por el chef Jaime Rodríguez, que actualmente ocupa la quinta posición en la región y forma parte del listado global de los 50 Best.

Desde la perspectiva institucional, Cartagena actúa como la principal puerta de entrada y embajadora de la sofisticación colombiana. Al consolidarse como el Mejor Destino Internacional, la ciudad se transforma en una plataforma robusta para exhibir la sostenibilidad y la competitividad de la oferta turística nacional ante el mundo, reafirmando su estatus como un ícono imprescindible en el mapa del turismo global.