Capturan a alias El Gualalo vendiendo droga en el municipio de Soplaviento

En el barrio Costa Azul del municipio de Soplaviento, Bolívar, unidades de la Policía Nacional lograron la captura de un presunto expendedor de estupefacientes conocido con el alias de “Gualalo”, quien, sin ningún reparo, se encontraba comercializando droga en plena vía pública.

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Según las autoridades, la comunidad ya venía alertando sobre los movimientos sospechosos del sujeto, lo que permitió a los uniformados ubicarlo y sorprenderlo en flagrancia. De inmediato, le “echaron mano” y procedieron con su captura.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a la espera de que se defina su situación judicial.

“Seguimos contundentes contra el microtráfico en todos los municipios del departamento. Estas capturas son el resultado del trabajo articulado con la comunidad, que nos permite actuar de manera oportuna y garantizar entornos más seguros”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.