Cafam revisará protocolos tras inundaciones en Melgar durante Semana Santa

Luego de la emergencia climática por el desbordamiento de la quebrada "La Melgara", registrada en los últimos días en el municipio de Melgar (Tolima) durante la temporada de Semana Santa, Cafam anunció que evaluará todas sus medidas preventivas, incluyendo los protocolos de seguridad para los turistas que visitan el centro vacacional ubicado en esta localidad, así como la infraestructura del complejo.

“Desde Cafam informamos a nuestros afiliados, visitantes y a la comunidad en general que, en la madrugada de hoy, debido a las fuertes lluvias registradas en el municipio de Melgar, se presentó el desbordamiento de la quebrada La Melgara, lo que generó afectaciones importantes en la Zona F, el Parque Acuático y otras áreas de nuestro Centro de Vacaciones”, señaló la entidad.

Cafam indicó que varias familias resultaron afectadas durante la madrugada debido a las fuertes lluvias

En su comunicado, la caja de compensación también aseguró que las familias que se encontraban alojadas en las zonas afectadas fueron evacuadas hacia lugares seguros.

“Siguiendo los protocolos de atención, las familias que se encontraban alojadas en la zona afectada fueron evacuadas oportunamente hacia lugares seguros, garantizando en todo momento su bienestar y adelantando su reubicación dentro del complejo”, agregaron.

Por el momento, la entidad indicó que se encuentra evaluando las afectaciones con el fin de iniciar las reparaciones correspondientes.

Asimismo, aseguró que informará sobre la normalización del servicio. “Informaremos el momento exacto en el que se restablezcan los servicios afectados”, concluyó.