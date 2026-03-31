Defensoría alerta aumento de violencia en Buenaventura: 23 homicidios en dos meses

La Defensoría del Pueblo alertó sobre un aumento de homicidios y hechos de violencia en el distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, donde entre febrero y marzo de 2026 se registraron al menos 23 asesinatos.

De acuerdo con la entidad, la mayoría de las víctimas son jóvenes entre los 17 y 30 años, en medio de disputas entre estructuras criminales como ‘Shotas’, ‘Espartanos’ y ‘Chiquillos’, que, según las autoridades, buscan ampliar su control territorial en diferentes sectores de la ciudad.

Según el informe, estas confrontaciones se concentran en zonas como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y sectores de la comuna 12, donde se ha evidenciado una expansión de las disputas y una reconfiguración interna de los grupos armados, asociada, entre otros factores, a la captura de algunos de sus integrantes.

La Defensoría indicó que estas dinámicas están relacionadas con el control de economías ilícitas y han derivado en la imposición de “fronteras invisibles”, restricciones a la movilidad y confinamientos de facto en distintos barrios del distrito.

El reporte también señala afectaciones directas a población joven, en medio de patrones de reclutamiento, instrumentalización y señalamientos por parte de los grupos armados. Además, se documentó al menos un caso de reclutamiento de una menor de edad, la aprehensión de otra persona presuntamente vinculada a estas estructuras y tres casos de desaparición.

En paralelo, según la Defensoría, se han registrado impactos en entornos escolares, así como hechos relacionados con extorsiones a comerciantes y transportadores, secuestros y enfrentamientos armados en zonas residenciales, que han afectado viviendas y la movilidad de la población.

La entidad advirtió dificultades en los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, lo que incrementa la incertidumbre de las familias afectadas.