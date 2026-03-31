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31 mar 2026 Actualizado 17:03

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Defensoría alerta aumento de violencia en Buenaventura: 23 homicidios en dos meses

Entre febrero y marzo de 2026, la mayoría de víctimas fueron jóvenes de 17 a 30 años en medio de disputas entre grupos ilegales

Foto: GettyImages

Foto: GettyImages / JOAQUIN SARMIENTO

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La Defensoría del Pueblo alertó sobre un aumento de homicidios y hechos de violencia en el distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, donde entre febrero y marzo de 2026 se registraron al menos 23 asesinatos.

De acuerdo con la entidad, la mayoría de las víctimas son jóvenes entre los 17 y 30 años, en medio de disputas entre estructuras criminales como ‘Shotas’, ‘Espartanos’ y ‘Chiquillos’, que, según las autoridades, buscan ampliar su control territorial en diferentes sectores de la ciudad.

Según el informe, estas confrontaciones se concentran en zonas como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y sectores de la comuna 12, donde se ha evidenciado una expansión de las disputas y una reconfiguración interna de los grupos armados, asociada, entre otros factores, a la captura de algunos de sus integrantes.

La Defensoría indicó que estas dinámicas están relacionadas con el control de economías ilícitas y han derivado en la imposición de “fronteras invisibles”, restricciones a la movilidad y confinamientos de facto en distintos barrios del distrito.

El reporte también señala afectaciones directas a población joven, en medio de patrones de reclutamiento, instrumentalización y señalamientos por parte de los grupos armados. Además, se documentó al menos un caso de reclutamiento de una menor de edad, la aprehensión de otra persona presuntamente vinculada a estas estructuras y tres casos de desaparición.

En paralelo, según la Defensoría, se han registrado impactos en entornos escolares, así como hechos relacionados con extorsiones a comerciantes y transportadores, secuestros y enfrentamientos armados en zonas residenciales, que han afectado viviendas y la movilidad de la población.

La entidad advirtió dificultades en los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, lo que incrementa la incertidumbre de las familias afectadas.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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