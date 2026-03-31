Defensoría alerta aumento de violencia en Buenaventura: 23 homicidios en dos meses
Entre febrero y marzo de 2026, la mayoría de víctimas fueron jóvenes de 17 a 30 años en medio de disputas entre grupos ilegales
La Defensoría del Pueblo alertó sobre un aumento de homicidios y hechos de violencia en el distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, donde entre febrero y marzo de 2026 se registraron al menos 23 asesinatos.
De acuerdo con la entidad, la mayoría de las víctimas son jóvenes entre los 17 y 30 años, en medio de disputas entre estructuras criminales como ‘Shotas’, ‘Espartanos’ y ‘Chiquillos’, que, según las autoridades, buscan ampliar su control territorial en diferentes sectores de la ciudad.
Según el informe, estas confrontaciones se concentran en zonas como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y sectores de la comuna 12, donde se ha evidenciado una expansión de las disputas y una reconfiguración interna de los grupos armados, asociada, entre otros factores, a la captura de algunos de sus integrantes.
La Defensoría indicó que estas dinámicas están relacionadas con el control de economías ilícitas y han derivado en la imposición de “fronteras invisibles”, restricciones a la movilidad y confinamientos de facto en distintos barrios del distrito.
El reporte también señala afectaciones directas a población joven, en medio de patrones de reclutamiento, instrumentalización y señalamientos por parte de los grupos armados. Además, se documentó al menos un caso de reclutamiento de una menor de edad, la aprehensión de otra persona presuntamente vinculada a estas estructuras y tres casos de desaparición.
En paralelo, según la Defensoría, se han registrado impactos en entornos escolares, así como hechos relacionados con extorsiones a comerciantes y transportadores, secuestros y enfrentamientos armados en zonas residenciales, que han afectado viviendas y la movilidad de la población.
La entidad advirtió dificultades en los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, lo que incrementa la incertidumbre de las familias afectadas.
Mairon Benavides Cadena
Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...