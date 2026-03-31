Así funciona el pico y placa en Cúcuta durante la Semana Santa

Cúcuta.

La Secretaría de Tránsito y Movilidad de San José de Cúcuta aclaró cómo funciona el pico y placa durante la Semana Santa, precisando que la medida se mantiene sin cambios y solo se suspende en los días festivos.

De acuerdo con el secretario Joan Botello, la restricción rige con normalidad en los días hábiles de la semana, mientras que el jueves y viernes santos no tendrá aplicación en la ciudad.

“El pico y placa quedó normal: rige en días hábiles y no aplica en jueves y viernes por ser festivos”.

El funcionario indicó que no se adoptaron medidas adicionales como el día sin carro, por lo que la movilidad en la ciudad se desarrolla bajo las condiciones habituales durante esta temporada.

En materia de control, las autoridades desplegarán operativos en las principales vías de ingreso y salida de la ciudad, así como en zonas cercanas a iglesias y puntos de alta afluencia, con el fin de facilitar la movilidad durante las actividades religiosas.

“Tendremos control en entradas y salidas de la ciudad y acompañamiento en diferentes iglesias para garantizar el flujo vehicular y la seguridad vial”.

Además, se reforzarán los operativos nocturnos, especialmente enfocados en motocicletas con modificaciones en sus sistemas de escape que generan ruidos similares a disparos.

“Se harán controles a motocicletas con exostos modificados. Estas conductas están sancionadas y pueden generar inmovilización del vehículo”.

Según explicó el secretario, esta infracción contempla multas cercanas a los 900 mil pesos, a lo que se suman costos de grúa y parqueadero.

Finalmente, la Secretaría reiteró el llamado a los conductores a cumplir las normas de tránsito y revisar el estado técnico de sus vehículos antes de viajar, en medio de un incremento reciente en los siniestros viales en la ciudad.