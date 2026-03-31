Así está la vía Melgar - Bogotá HOY 31 de marzo 2026: emergencia por lluvias, cierres viales y más

En el inicio de la Semana Santa 2026, el departamento del Tolima ha enfrentado afectaciones por cuenta de las lluvias que han perjudicado la movilidad en el corredor vial que conduce hacia Bogotá.

Desde el pasado 30 de marzo, las lluvias han causado derrumbes e inundaciones, entre otras emergencias, que terminaron por restringir el paso vehicular en algunos tramos.

La concesionaria Vía Sumapaz, encargada del corredor vial, dio a conocer que los cierres parciales se presentaron en los sectores de La Colorada, El Salero y la variante de Melgar, así como en El Paso, en el municipio de Ricaurte.

La entidad reveló que estas condiciones han estado siendo atendidas “de manera oportuna por los equipos de operación y mantenimiento, con presencia en campo de maquinaria y personal técnico que adelanta labores de limpieza, verificación y monitoreo permanente”.

También aclaró que la vía “se mantiene operativa, con tránsito habilitado y flujo vehicular en ambos sentidos”.

Además, en la variante de Melgar, se implementaron contraflujos y manejos de tráfico para intentar controlar el alto flujo de vehículos.

¿Cómo está la vía Melgar - Bogotá HOY 31 de marzo 2026?

En el marco de la emergencia por el desbordamiento de tres quebradas en el municipio de Melgar, Tolima, el alcalde Francisco Bermúdez entregó un parte de tranquilidad.

De acuerdo con el funcionario, el municipio ya entró en una fase de normalización debido a que los trabajos de remoción de lodo y escombros iniciados en el casco desde el pasado 30 de marzo han permitido retomar la movilidad en su totalidad.

¿Qué dicen los conductores sobre la vía Bogotá - Melgar?

En redes sociales, algunos viajeros y conductores han reportado monumentales trancones y algunos cierres viales que tienen colapsados varios puntos en pleno inicio de la Semana Santa.

En respuesta, Miguel Bermúdez, director operativo de Tránsito del Tolima, confirmó que las fuertes lluvias en el municipio ocasionaron una serie de emergencias en diferentes barrios y sectores, pero también afectó la movilidad que comunica desde Cundinamarca hacia el Tolima en el paso de la doble calzada.

Además, reveló que la afectación se extendió al Terminal de Transportes de Melgar, ya que hubo problemas en la capa asfáltica a la entrada de lugar como consecuencia de las fuertes lluvias.

Ante esto, el funcionario pidió paciencia a los conductores, ya que se “está presentando un poco de trancón, de acumulación vehicular en el paso de Cundinamarca hacia el Tolima, debido a que está cerrada parte de la vía”.

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