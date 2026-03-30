“Tocó cancelar todas las reservas”: Dueña de hotel en Melgar describe el impacto de las inundaciones

La madrugada de este lunes 30 de marzo ha dejado devastación en Melgar, Tolima, luego de que intensas inundaciones provocaran el desbordamiento del río en Melgar, afectando gravemente a varios centros turísticos de la zona. Entre los perjudicados se encuentra el Hotel La Esperanza, propiedad de la familia de Valentina Jiménez, quien confirmó que el establecimiento sufrió pérdidas estimadas por 400 millones de pesos.

En entrevista con Dos Puntos, Jiménez describió la magnitud del desastre. “Nosotros esperábamos mucho este fin de semana, ya que era Semana Santa y teníamos varias reservas. Tocó devolver absolutamente todo, cancelar todas las reservas”, expresó.

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