Alcalde Galán pide al presidente Petro cumplirle a los Embera: “los está dejando solos”

Hay una nueva discusión entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno nacional. Esta vez por cuenta de la situación que vive la comunidad Embera desde hace meses en la capital del país. En ese sentido, el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, aseguró que su administración cumplió con los giros a los que se había comprometido para garantizar el retorno de los indígenas a sus territorios.

“Bogotá le cumplió a la población Embera que salió del Parque Nacional en 2024. Hace algunos días, la Alcaldía completó el último de los siete giros a los que nos habíamos comprometido para apoyar el retorno de las familias Embera a sus territorios”, fue lo que dijo el mandatario.

Según el alcalde, la ciudad cumplió en tres frentes: “Primero, cerca de 176 hogares recibieron siete giros de ingreso mínimo garantizado. Segundo, hicimos siete visitas al territorio para verificar las condiciones de la población retornada. Y tercero, la Consejería de Paz de Bogotá ha estado en permanente contacto con la comunidad Embera”, agregó Galán.

Sin embargo, el alcalde afirmó que el Gobierno nacional no ha cumplido con sus compromisos y fue enfático al decir que la capital del país no está en la capacidad de volver a atender a quienes ya recibieron un apoyo del Distrito.

“Es momento de que el Gobierno Nacional honre sus compromisos en materia de vivienda, infraestructura, vías, salud, educación y atención a la primera infancia. El Gobierno Nacional tampoco ha cumplido con el proceso de reubicación que debía ocurrir dos meses después de la salida al Parque Nacional”, fue el llamado que hizo el mandatario.

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Asimismo, Galán recordó que ya han pasado 18 meses y varias familias siguen hoy en albergues de la alcaldía. “Presidente Petro, cúmplale a los Embera. Bogotá ya lo hizo y su gobierno los está dejando solos”, concluyó el mandatario a través de un video que hizo público en sus redes sociales.