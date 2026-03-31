Admiten demanda contra MinIgualdad por no rendir cuentas sobre manejo de más de un billón de pesos

Justicia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda contra el Ministerio de Igualdad y Equidad y Fiduagraria S.A., esto por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la publicación de la planeación y ejecución de más de 1,9 billones de pesos que se destinaron para el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad.

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En la demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, se señala que no se han publicado los datos sobre el manejo de los recursos y los contratos que se han suscrito para el financiamiento de los programas y proyectos que debieron implementarse, de acuerdo con lo que quedó estipulado en el plan de desarrollo.

“El Gobierno creó en 2023, mediante el Plan Nacional de Desarrollo, el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial como uno de sus principales instrumentos para financiar programas sociales en todo el país. Este Fondo, reglamentado por el Decreto 1896 de 2023 y administrado a través de un esquema fiduciario, concentra recursos públicos aprobados por más de $1.917.783.000.000, destinados a cerrar brechas sociales y territoriales, por lo que está obligado a operar bajo estrictos estándares de transparencia y rendición de cuentas”, señaló la Fundación para el Estado de Derecho.

Señalaron, además, que luego de dos años de su creación no se conoce qué ha pasado con la administración de los recursos del Estado.

“A más de dos años de su creación, hoy no existe información pública suficiente sobre cómo se están ejecutando estos recursos”, señaló además que la acción de cumplimiento interpuesta “advierte que las entidades responsables no han publicado información clave sobre contratos, proyectos financiados, resultados y mecanismos de control ciudadano, lo que implica el incumplimiento de obligaciones legales expresas”.

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Precisamente, en la demanda, la demandante verificó que ni el Ministerio de Igualdad ni Fiduagraria han difundido los informes de gestión, los resultados de las inversiones ni la información contractual del Fondo.

“Incluso, en los pocos casos en los que se han divulgado algunos contratos, la información es incompleta. Por ejemplo, en los procesos relacionados con el programa “Jóvenes en Paz”, que involucran recursos por más de $39 mil millones, no hay informes públicos de ejecución, de supervisión ni de resultados. Lo mismo ocurre con el proyecto “Agua es Vida”, destinado a diseñar soluciones de acueducto para territorios marginados, sobre el que no se encuentran documentos básicos como actas de inicio, informes de avance o resultados”, señaló.