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31 mar 2026 Actualizado 17:09

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A la cárcel adulto mayor por presunto abuso sexual contra su propia nieta en el municipio de Turbaco

El hombre, de 67 años, fue denunciado por sus familiares

Fiscalía General de la Nación

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Cartagena

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Cartagena (Bolívar) impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un adulto mayor, presuntamente responsable de abusar sexualmente de su nieta, de 9 años.

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Los hechos ocurrieron en octubre de 2025 en el municipio de Turbaco (Bolívar). Al parecer, el procesado, de 67 años, agredía a la menor cuando se encontraba sola.

Un familiar que se percató de lo sucedido denunció el hecho ante la Fiscalía, posibilitando que la Policía Nacional capturará al señado agresor, el pasado 25 de marzo en el barrio El Pozón de Cartagena.

El hombre fue imputado con el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, cargo que no fue aceptado.

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