UNIMINUTO anuncia su sede propia en Ibagué durante foro “Mujeres que Transforman”

Tolima

La rectora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) Tolima-Huila, Carolina Tovar Torres, aprovechó el foro “Mujeres que Transforman” para destacar el trabajo y liderazgo que este centro de educación superior ha desempeñado en la formación de más de 10 mil estudiantes en el centro y sur del país.

El evento, impulsado por Prisa Media, se llevó a cabo en el Auditorio World Trade Center – Acqua Power Center, en Ibagué, consolidándose como un escenario clave para reflexionar sobre el papel de la mujer en la construcción de sociedad.

En este espacio, Carolina Tovar Torres compartió escenario con la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda; la gerente de Analicemos Laboratorios, Claudia Chacón; y la gerente de Maca Construcciones, Luz Nelly Amado, quienes aportaron sus experiencias y perspectivas sobre el liderazgo femenino en distintos sectores.

Tovar Torres destacó el papel de la mujer en la educación y, además, relató cómo desde la institución ha sido testigo de historias de crecimiento de mujeres que, con esfuerzo, logran el objetivo de ser profesionales y transformar sus vidas.

La rectora de la sede Centro Sur de UNIMINUTO reveló, en medio de este diálogo, que la universidad acaba de comprar el terreno para que en Ibagué tenga su propia sede.“Es como si hubiera firmado la escritura de mi casa, es un regalo para la ciudad”, destacó la directiva del sector educativo.

Durante su intervención, la rectora también compartió su visión sobre el liderazgo femenino como motor de transformación social. Destacó la importancia de la educación como herramienta fundamental para generar oportunidades, cerrar brechas y fortalecer el desarrollo de los territorios desde una perspectiva inclusiva y equitativa.

Además, aprovechó para invitar a las mujeres tolimenses a acercarse a UNIMINUTO y acceder a una oportunidad educativa. “Siempre en la educación van a encontrar un propósito, con amor y servicio. En UNIMINUTO las esperamos para que transformen sus familias, comunidades y sus propias vidas”, sentenció.