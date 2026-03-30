Inundaciones en Melgar arrastraron carros hasta las piscinas de los hoteles

Tolima

El municipio de Melgar afronta las emergencias invernales más fuertes de su historia reciente. Desde la madrugada de este lunes 30 de marzo se desbordaron nuevamente las quebradas La Melgara y La Longaniza, lo que provocó inundaciones en por lo menos 10 barrios, hoteles de la zona turística y las principales avenidas.

Las inundaciones han dejado imágenes dramáticas como avenidas colapsadas, en las cuales flotan carros y motocicletas; también se inundaron piscinas, cayeron muros en hoteles y el material de arrastre ingresó a las viviendas.

Según Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, los barrios más afectados son Cristales, Galán, Sicomoro, Icacal, Cámbulos, Villas de Melgar, Carolina Park, Alameda, Villa Carmenza y Las Vegas.

“Me decía el alcalde que lo más importante es empezar a limpiar todas las calles y también hacer unos tramos de lavado. Ya ha bajado la inundación y seguimos articulados con todas las carteras de la Gobernación para la atención de esta emergencia en Melgar. También vemos imágenes de carros flotando en las piscinas, bastante duro, muy lamentable esto para los paisanos de Melgar”, remarcó la funcionaria.

Con 40 integrantes del Ejército Nacional, personal de Bomberos Voluntarios, el grupo Ponalsar de la Policía, la Defensa Civil y funcionarios de la Alcaldía, avanza la limpieza en las zonas más afectadas de Melgar, hasta donde llegaron el lodo, la palizada y el agua. La intención es despejar antes del miércoles, cuando inicia la masiva llegada de turistas por Semana Santa.

“Poder restablecer el municipio, ya que el miércoles empieza a llegar la población flotante o turistas, y los mismos melgarenses que llegan a su descanso en esta temporada de la Semana Mayor”, resaltó.

Si bien en Melgar se registran las emergencias invernales más graves, en otras zonas del Tolima también hay alerta por las fuertes precipitaciones de las últimas horas: en el norte, por el inminente riesgo de deslizamientos, y en el sur, por crecientes súbitas de los principales afluentes.