Fuertes lluvias amenazan la Semana Santa en Melgar: hay 100 familias damnificadas

Tolima

El turismo de Semana Santa en Melgar se ha visto amenazado por las intensas lluvias de las últimas horas, las cuales provocaron emergencias invernales como inundaciones, caída de árboles, derrumbes y viviendas destechadas en por lo menos siete barrios.

En diálogo con Caracol Radio, la directora de Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquín, reveló que el más reciente censo indica que cerca de 100 familias resultaron damnificadas por las múltiples emergencias, especialmente por el desbordamiento de la quebrada La Melgara.

“Se estima que cerca de 100 familias fueron las afectadas, esta vez un poco más fuertes las condiciones de inundación que las que tuvimos anteriormente en este mismo mes. Venimos a definir con el alcalde unas soluciones a mediano plazo, como verificar los sistemas de alerta temprana comunitarios, para que aguas arriba avisen a los de aguas abajo sobre crecientes”, contó la funcionaria.

Melgar es uno de los municipios más turísticos del Tolima, el cual espera recibir a miles de visitantes en Semana Santa. Sin embargo, las emergencias invernales amenazan con perjudicar las actividades recreativas y turísticas.

“Si se viene dando el aumento de precipitaciones se puede afectar todo el sector económico del municipio de Melgar, pero eso lo trabajamos con el alcalde, de realizar una recolección de inservibles, debido a que allí podemos evitar también la proliferación de vectores. También hablamos con asociaciones de hoteleros porque unas piscinas se vieron afectadas, y estamos articulando con los organismos de socorro para el apoyo de unas motobombas para limpiar las piscinas contaminadas por aguas de la quebrada La Melgara”, indicó.

Se espera que en las próximas horas arribe a Melgar un kit de maquinaria amarilla, compuesto por una retroexcavadora de oruga y una volqueta, para apoyar el retiro del material arrastrado por las inundaciones y despejar las redes de acueducto y alcantarillado.

Los barrios más afectados son Yajaira, Pijaos, El Edén, La Colina, La Alameda, Sicomoro, Galán y los sectores cercanos al polideportivo del Icacal. Además, se inundó la sede del tradicional colegio Gabriela Mistral.