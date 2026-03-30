Semana Santa impulsa a Cartagena como destino familiar y cultural

La temporada de Semana Santa consolida a Cartagena como un destino de turismo familiar y cultural de gran atracción, reforzando su papel como referente en la región Caribe. Durante estos días, la ciudad se llena de visitantes que buscan combinar tradición, cultura y entretenimiento en un solo lugar.

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La combinación de turismo religioso, playas y patrimonio histórico ha convertido a La Heroica en un destino preferido durante las vacaciones. La alta ocupación hotelera y gastronómica, junto con la diversidad de actividades culturales y recreativas para todas las edades, refleja cómo tradición y entretenimiento se integran para ofrecer experiencias completas a los visitantes.

En este marco, Hilton Cartagena celebra su aniversario con una promoción especial, 15% de descuento por noche en estancias mínimas de tres noches, vigente hasta el 22 de abril, pensada para familias y viajeros que buscan experiencias memorables durante la Semana Mayor.

Como beneficio adicional, el hotel ofrece una promoción de desayuno incluido por US$1, disponible para reservas con fechas de viaje entre el 22 de marzo y el 4 de abril de 2026.

“Queremos que cada visita sea una invitación a reconectar con lo mejor de Cartagena y con uno mismo, ofreciendo momentos para toda la familia. Nuestro objetivo es posicionar a la ciudad como un destino familiar de primer nivel y crear recuerdos que los huéspedes quieran revivir año tras año”, señala Ricardo Kawa, gerente general de Hilton Cartagena.

El hotel ofrece acceso directo a la playa y espacios deportivos como el Matchpoint Pádel Club, donde los visitantes pueden practicar padel, tenis y pickleball con vistas al mar. Entre las actividades para toda la familia se incluyen voleibol en piscinas y playa, waterpolo, concursos de castillos de arena, talleres de cocina y pintura, sesiones de baile para niños y búsqueda de huevos de Pascua. Además, desde el lobby se realiza una degustación de dulces en honor al Festival del Dulce de Cartagena, que se celebra en paralelo.

Los visitantes también pueden disfrutar de recorridos por el centro histórico y actividades culturales al aire libre, combinando diversión, educación y descanso, haciendo que cada estancia en Hilton Cartagena permanezca en la memoria de toda la familia.

Con estas iniciativas, el hotel busca capitalizar la fuerte demanda turística de Semana Santa y consolidarse como un referente de entretenimiento familiar y descanso de lujo en la Costa Caribe, mientras Cartagena continúa posicionándose como un destino líder en turismo religioso, cultural y familiar.