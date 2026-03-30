Reportan el presunto secuestro de un minero en zona rural de Ginebra, Valle

Un hombre de 59 años, dedicado a la minería, fue presuntamente secuestrado en zona rural de Ginebra, Valle del Cauca, tras ser interceptado por hombres armados.

El hecho habría ocurrió en el sector La Magdalena, cuando la víctima se movilizaba en motocicleta junto a su hermano con destino al corregimiento de Costa Rica.

De acuerdo con versiones de sus familiares, varios sujetos que se transportaban en un vehículo blanco los abordaron, los intimidaron con armas de fuego y se llevaron al hombre con rumbo desconocido.

El coronel Pedro Astaiza, de la Policía Nacional de Colombia, relató que ya se adelantan operativos en la zona para dar con el paradero de la víctima.

Las autoridades pidieron colaboración ciudadana para obtener información que permita esclarecer este presunto secuestro.