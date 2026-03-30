Real Cartagena ahora está a seis puntos del líder Inter Palmira

Real Cartagena dejó escapar dos puntos clave en su visita a Boca Juniors de Cali, al empatar 1-1 en el duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo BetPlay DIMAYOR. El partido, disputado en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana, mostró a un equipo visitante que dominó en el primer tiempo pero que terminó replegándose tras la reacción del local en la segunda mitad.

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La apertura del marcador llegó en el tiempo añadido del primer tiempo. Juan Sebastián Herrera fue derribado dentro del área, lo que llevó al árbitro Gustavo Cortés señalar la pena máxima. Fredy Montero se encargó del cobro y convirtió con un remate cruzado, anotando así su décimo gol en la temporada.

En el segundo tiempo, Boca Juniors de Cali ajustó su planteamiento y comenzó a ganar terreno en el mediocampo. A los 70 minutos, Camilo Yepes aprovechó un descuido en la marca para igualar el marcador.

El conjunto auriverde se medirá ante Deportes Quindío este martes a las 7:00 p. m. en el Estadio Jaime Morón León. Real Cartagena ocupa el tercer lugar con 23 puntos, mientras que el equipo de Armenia es segundo con 25 unidades. El líder es Inter de Palmira, que suma 29 puntos.