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30 mar 2026 Actualizado 09:31

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Procuraduría formula cargos contra exalcalde de San Pablo, Bolívar

Por un contrato de más de $6.494 millones adjudicado sin licitación

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde del municipio de San Pablo (Bolívar), Omar Bohórquez Rojas (periodo 2020–2023), y la exalcaldesa encargada, Mildred Mancera Gómez, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de obra para la adecuación y mantenimiento del parque central del municipio, por valor de más de $6.494 millones.

El Ministerio Público investiga si los entonces funcionarios vulneraron los principios de transparencia y selección objetiva, al adelantar el proceso mediante la modalidad de contratación directa, pese a que, por la naturaleza y cuantía del contrato, debía realizarse a través de licitación pública.

De acuerdo con la Provincial de Instrucción de Barrancabermeja, el exalcalde habría expedido la Resolución No. 374 del 4 de agosto de 2023, mediante la cual justificó la contratación directa. Por su parte, la exalcaldesa encargada habría suscrito el contrato el 9 de agosto de 2023 bajo esa misma modalidad.

La Procuraduría advirtió que, aunque la contratación se sustentó en normas aplicables a convenios con comunidades afrodescendientes, el objeto del contrato no estaría relacionado con el fortalecimiento de la identidad étnica, la autonomía o los derechos de estas comunidades, por lo que no procedía el uso de dicha modalidad excepcional.

Las conductas fueron calificadas provisionalmente como faltas disciplinarias gravísimas, cometidas a título de culpa gravísima, por la presunta desatención de los deberes funcionales en materia de contratación estatal.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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