Posibles fallas en mantenimiento del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón generan preocupación

En redes sociales circulan denuncias sobre el presunto mal estado del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, actualmente bajo la administración de la Aeronáutica Civil.

Según la información suministrada por algunos trabajadores, se estaría presentando una falta de mantenimiento en la terminal aérea que sirve a la ciudad de Palmira. Cabe recordar que desde el pasado primero de septiembre de 2025, la Aerocivil asumió la operación y el mantenimiento del aeropuerto, tras finalizar la concesión con Aerocali.

De acuerdo con las denuncias, se registra un crecimiento excesivo del césped alrededor de la pista, lo que estaría generando una visibilidad limitada de las señales. Asimismo, se advierten posibles fallas en el funcionamiento de las luces de la pista y en la señal de las antenas del sistema ILS (Instrument Landing System).

Según los denunciantes, quienes han reservado su identidad, este sistema es indispensable para garantizar la precisión de los aterrizajes en condiciones de baja visibilidad, como lluvia, neblina o durante la noche, y aseguran que desde hace un tiempo se encuentra fuera de servicio.

Ante esta situación, no se descarta que pueda generarse una investigación por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional, entidad que regula la operación aérea en los países miembros. Esto podría derivar en denuncias de aerolíneas o pilotos por el estado del aeropuerto de Cali, afectando su categoría internacional.