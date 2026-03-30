Popayán suspende el pico y placa durante Semana Santa

Popayán, Cauca

La Alcaldía de Popayán anunció la suspensión temporal de la medida de pico y placa durante la Semana Santa de 2026, con el objetivo de facilitar la movilidad en la ciudad durante una de las temporadas de mayor afluencia de visitantes.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 20261000001165 del 19 de marzo de 2026, que determina que la restricción vehicular no aplicará entre el lunes 30 de marzo y el domingo 5 de abril, permitiendo la libre circulación durante toda la semana mayor.

La secretaria de Tránsito de Popayán, Liceth Plazas, explicó que la medida busca garantizar una mejor movilidad tanto para residentes como para turistas que llegan a la ciudad a participar de las actividades religiosas.

“La suspensión del pico y placa durante la Semana Santa busca facilitar la movilidad y garantizar una mejor experiencia tanto para los ciudadanos como para los turistas que visitan Popayán en esta temporada”, indicó la secretaria.

Las autoridades indicaron que, aunque inicialmente se evaluaba la medida, ya es oficial su implementación durante toda la semana, teniendo en cuenta que jueves y viernes santo son festivos y tradicionalmente no aplica la restricción.

Adicionalmente, el decreto contempla otras medidas para garantizar el orden durante las procesiones. Entre ellas, la peatonalización del centro histórico en diferentes horarios, cierres viales programados según el recorrido de las procesiones y la habilitación de corredores alternos para la movilidad vehicular.

También se estableció la prohibición de circulación de motocicletas en horarios nocturnos después de las procesiones y restricciones al estacionamiento en zonas del centro, con el fin de evitar congestiones.

Los conductores deberán atender las rutas alternas definidas y respetar las restricciones establecidas, ya que el incumplimiento de estas medidas podrá generar sanciones económicas e inmovilización de vehículos.

En la ciudad, cerca de dos mil uniformados de la Policía Metropolitana de Popayán se encuentran desplegados para garantizar la movilidad, la seguridad y la tranquilidad de propios y visitantes durante la Semana Santa.