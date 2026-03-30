Policía incauta 114 kilos de marihuana en zonal de El Espinal

Tolima

En un operativo adelantado por la Policía Nacional en el Tolima, fueron incautados 114 kilogramos de marihuana en zona rural de la “Ciudad de la Tambora”, en medio de acciones contra el tráfico de estupefacientes en esta región del departamento.

El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 65 de la vía Castilla-Girardot, en el sector conocido como El Seminario, donde unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y personal de inteligencia identificaron unas estopas abandonadas a un costado de la carretera.

“Al realizar la verificación, se logró establecer que contenían 225 bolsas plásticas con marihuana, para un total de 114 kilogramos, avaluados en más de 112 millones de pesos, los cuales pretendían ser distribuidos en diferentes municipios de esta región”, informó el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima.

Según las autoridades, el hallazgo fue posible gracias a labores de policía judicial e inteligencia que permitieron ubicar el lugar donde, al parecer, varias personas dejaron la sustancia antes de huir.

La policía informó que se adelantan investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este cargamento. Entre tanto, la sustancia incautada fue puesta a disposición de las Fiscalía 23 de El Espinal.

Finalmente, el comandante Vargas señaló que este resultado hace parte de las estrategias operativas que buscan contrarrestar el microtráfico y fortalecer la seguridad en el municipio.