Persisten hacinamiento e irregularidades en Centro de Aislamiento Transitorio en Cali
El concejal Roberto Ortiz denuncia que continúan las fallas de seguridad y las afectaciones a la comunidad del barrio San Nicolás.
Cali
El concejal de Cali Roberto Ortiz alertó que persisten graves problemas en el Centro de Aislamiento Transitorio (CAT) del barrio San Nicolás, donde el hacinamiento supera el 250%.
De acuerdo con el cabildante, el centro, que fue diseñado para 130 privados de la libertad, actualmente alberga más de 500 detenidos, lo que agrava las condiciones de salubridad y aumenta el riesgo de emergencias.
Además, señaló que personas condenadas siguen permaneciendo en este lugar, pese a que deberían ser trasladadas a centros penitenciarios.
“Hay retención irregular de condenados, daños a viviendas por fugas en los últimos 6 años, cierre de vías que afectan la economía y grave deterioro de la calidad de vida de las personas de este sector”, advirtió.
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Ortiz hizo un llamado a la Alcaldía de Cali y a las autoridades competentes para que adopten medidas urgentes, incluyendo la reubicación del CAT con el fin de evitar que la situación derive en una tragedia.
Frente a estas denuncias la Alcaldía de Cali aún no se ha pronunciado al respecto.