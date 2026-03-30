¿Quién representa el centro político en Colombia? Hablan Julia Miranda, Mauricio Toro y Ariel Ávila

La discusión sobre el centro político se intensificó luego de las declaraciones de la excanciller María Ángela Holguín, quien aseguró que Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, no representa ese sector. “Oviedo viene de trabajar con María del Rosario Guerra (…) con Iván Duque (…) y está con una fórmula del Centro Democrático”, afirmó, al cuestionar la coherencia de su posición política.

A partir de esa controversia, distintas voces del Congreso reaccionaron frente al lugar que ocupa el llamado “centro” en la actual contienda electoral.

La representante a la Cámara Julia Miranda defendió la postura del Nuevo Liberalismo y su participación en la Gran Consulta por Colombia, señalando que se trata de un proyecto político basado en consensos. “Estoy y me siento muy cómoda en el Partido Nuevo Liberalismo (…) un partido que busca mirar hacia adelante, defender la Constitución de 1991 y el Estado de Derecho”, dijo.

Según Miranda, el centro se caracteriza por su capacidad de diálogo y por evitar posturas radicales. “Un partido con moderación, abierto al consenso”, dijo. La representante agregó que este tipo de alianzas busca responder a la crisis que atraviesa el país.

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En contraste, el representante electo Mauricio Toro cuestionó que Oviedo pueda ser considerado como una figura de centro, argumentando que su trayectoria no permite ubicarlo claramente en ese espectro. “No hay mucho para poder ubicar a Juan Daniel Oviedo en el centro, para mí es como enigmático”, afirmó.

Toro también aseguró que el centro político implica asumir posiciones claras frente a temas estructurales. “Ser de centro es incomodar a los dos lados y uno nunca ha visto a Juan Daniel Oviedo incomodar a la derecha”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que coincide con María Ángela Holguín y que es Sergio Fajardo quien representa el centro político en el país. “Sergio Fajardo es quien ha representado en toda su carga como gobernador, como alcalde, como candidato y en sus propuestas el ser una persona de centro que tiende puentes, que ha criticado e incomodado a ambos sectores contundentemente”, aseguró.

Por su parte, el senador Ariel Ávila planteó que el debilitamiento del centro responde a factores electorales y estratégicos. “Las encuestas están demoliendo todo lo que está en la mitad y eso hace inviable una candidatura”, explicó.

El senador señaló que muchos sectores terminan alineándose con opciones más fuertes. “Los políticos tomamos partido por la posición que más se parece a la sociedad que nosotros queremos”, indicó.

Además, advirtió que el concepto de centro en Colombia no es homogéneo. “Hay un mundo de gente que no está en ninguno de los lados (…) pero también hay un voto avergonzante”, dijo.

“Si bien soy un hombre de centro izquierda y no me molesta el calificativo, creo en los derechos de las mujeres, de minorías sexuales (...) y la posición que más se parece en este caso es la de Iván Cepeda”, concluyó.

Julia Miranda

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Mauricio Toro

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Ariel Ávila