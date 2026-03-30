“Colombia más grande”: la apuesta de Paloma Valencia en medio de la polarización política

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó una nueva pieza audiovisual con la que busca consolidar el enfoque central de su campaña de cara a las elecciones del 31 de mayo.

La iniciativa, denominada “Colombia más grande”, se enmarca en la Gran Consulta por Colombia, un ejercicio político que reunió a distintos sectores y que, según el comunicado oficial, logró articular una propuesta común entre diferentes corrientes.

Esta campaña, según afirmó la candidata, plantea un mensaje enfocado en la unión en medio de un contexto marcado por la división política y social. De acuerdo con el documento oficial, la propuesta busca “demostrar que Colombia no necesita más divisiones, sino la capacidad de sumar desde la diferencia”.

La pieza también insiste en la idea de construir acuerdos entre sectores distintos para abordar problemáticas como la seguridad, la economía, la salud y las oportunidades para la población. Además, la candidata afirmó que su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, es parte de esa apuesta por integrar visiones diversas dentro del mismo proyecto político.

De igual manera, el comunicado señala que la estrategia busca dejar atrás la narrativa de confrontación y avanzar hacia una lógica de trabajo conjunto. “Es un llamado a entender que no es necesario pensar igual para trabajar juntos”, concluyó.

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