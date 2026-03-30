Más de 29 mil empresarios aún no han renovado su matrícula mercantil en Cartagena y Bolívar

A pocos días del cierre del plazo legal para la renovación de la matrícula mercantil, la Cámara de Comercio de Cartagena informa que más de 29 mil empresarios y comerciantes de su jurisdicción aún no han realizado este trámite obligatorio, por lo que hace un llamado a anticipar la renovación y evitar congestiones durante los últimos días del mes.

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La entidad recordó que la renovación mercantil debe realizarse antes del 31 de marzo, un proceso que permite mantener activa la empresa en el Registro Mercantil, fortalecer la confianza comercial y acceder a oportunidades como créditos, contratación, convocatorias y alianzas estratégicas que impulsan la movilidad empresarial y la competitividad del territorio.

“Renovar la matrícula mercantil es una decisión que fortalece la formalidad, la reputación empresarial y abre puertas a nuevas oportunidades de crecimiento. Invitamos a los empresarios a no dejar este trámite para el último momento y aprovechar los canales habilitados para hacerlo de forma ágil”, señaló Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Para facilitar el proceso, la Cámara de Comercio de Cartagena ha dispuesto su aplicativo de renovación virtual o en línea disponible en www.cccartagena.org.co que permite realizar la renovación de manera rápida y segura desde cualquier lugar, también ofrece atención presencial en sus sedes, acompañamiento en el territorio a través del CISE móvil y gestores en barrios.

La invitación es a renovar de forma virtual ingresando a www.cccartagena.org.co/tramites-en-linea, donde el proceso puede realizarse en pocos minutos mediante medios de pago electrónicos.

La entidad reitera que este año el cierre del plazo coincide con la Semana Santa, por lo que recomendó a los empresarios anticipar el trámite y evitar dejarlo para los últimos días. Renovar a tiempo permite seguir fortaleciendo el tejido empresarial y continuar activando el poder empresarial que impulsa el desarrollo económico de Cartagena y Bolívar.