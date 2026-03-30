Más de 100 agentes de tránsito del DATT blindarán la movilidad en Cartagena durante la Semana Santa

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), anunció el despliegue de su estrategia operativa para garantizar la seguridad vial y una movilidad organizada durante la temporada de Semana Santa en la ciudad, una época de alta afluencia de visitantes.

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El DATT contará con una capacidad operativa compuesta por 85 motocicletas, 5 vehículos institucionales y 105 unidades de tránsito, quienes estarán distribuidos en tres localidades para asegurar cobertura permanente en los principales corredores viales de la ciudad.

Dentro de los programas y operativos especiales, el DATT implementará controles nocturnos de alcoholemia, con el objetivo de prevenir siniestros viales asociados al consumo de alcohol. Asimismo, se activará el Plan Bienvenida y Retorno, enfocado en facilitar el ingreso y salida de turistas y residentes, especialmente en los días de mayor flujo vehicular.

En materia de regulación, las autoridades priorizarán la presencia institucional en zonas estratégicas como Bocagrande y la avenida Santander, Crespo y el sector de la Terminal de Transporte y entradas de ingreso a la ciudad donde se espera un incremento significativo en la movilización de pasajeros.

De igual forma, se establecieron operativos especiales en puntos clave de la ciudad, incluyendo la Terminal de Cruceros, donde se realizará un dispositivo de control durante las jornadas de embarque entre el 3 y el 5 de abril.

Mercado de Bazurto y la avenida del Lago

El DATT también anunció operativos de control especial en el mercado de Bazurto y la Avenida del lago, principales despensas de abastecimiento para la época de Semana Santa, por lo cual, se realizarán operativos de control al estacionamiento indebido, regulación del tráfico, verificación de documentos y apoyo a la recuperación del espacio público, con el fin de mejorar la movilidad en este importante punto de abastecimiento de la ciudad.

El DATT reiteró su compromiso con la seguridad vial e hizo un llamado a la ciudadanía y visitantes a respetar las normas de tránsito, atender las indicaciones de los agentes y planificar sus desplazamientos, contribuyendo así al desarrollo seguro y ordenado de la Semana Santa en Cartagena.