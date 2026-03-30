Magangué tendrá una majestuosa estatua de la Virgen de la Candelaria en su nuevo Malecón de Todos

La Gobernación de Bolívar continúa avanzando en la transformación integral del municipio de Magangué. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana; reveló cómo será la plazoleta del Malecón de Todos, una obra estratégica que fortalecerá la identidad cultural, el turismo y la calidad de vida de los habitantes de la denominada “Ciudad de los Ríos”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En esta zona fase se contempla la construcción de importantes espacios pensados para el disfrute de propios y visitantes. Entre sus principales atractivos se destaca la instalación de una majestuosa estatua de la Virgen de la Candelaria, símbolo de fe y tradición profundamente arraigado en la región, que se convertirá en un referente espiritual y turístico para la zona.

Asimismo, el proyecto incluirá un moderno edificio gastronómico que reunirá lo mejor de la cocina local y regional, brindando oportunidades a emprendedores y dinamizando la economía del municipio. Este espacio será clave para posicionar a Magangué como un destino culinario en el Caribe colombiano.

“El Malecón de Todos será un polo de atracción nacional. Esta obra está pensada para potenciar el turismo en la región, pero sobre todo, para promover el orgullo por ser ribereños, atrayendo empleo y nuevas oportunidades”, explicó el gobernador Yamil Arana.

También integrará amplias zonas recreativas, senderos peatonales, áreas verdes y espacios diseñados para el encuentro familiar, promoviendo la convivencia, el esparcimiento y el bienestar de la comunidad.

Con esta intervención, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de Magangué, impulsando su vocación turística y consolidándola como un destino clave en la región de La Mojana y en Colombia. Esta obra no solo embellece el entorno urbano, sino que fortalece el sentido de pertenencia y orgullo de los magangueleños.

El Malecón de Todos avanza como un símbolo de progreso, integración y esperanza, proyectando a Magangué hacia un futuro donde el turismo, la cultura y la tradición serán pilares fundamentales de su desarrollo.