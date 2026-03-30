Luto en las minas del sur de Bolívar por la muerte de un joven trabajador en un trágico accidente

El sector minero del sur de Bolívar se encuentra de luto tras el fallecimiento de Juan Carlos Romero en medio de un lamentable accidente laboral registrado en la zona rural de Santa Rosa del Sur.

El joven de 24 años se desempeñaba en sus tareas habituales en una unidad de extracción minera cuando fue sorprendido por un repentino movimiento de masa que lo dejó atrapado en el interior de un socavón en la vereda Fátima.

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A pesar de la rápida reacción de sus compañeros de faena para rescatarlo y brindarle los primeros auxilios la gravedad de las lesiones sufridas le causaron la muerte de manera instantánea en el lugar de los hechos.

La comunidad minera y los habitantes de la vereda recordaron a Juan Carlos como un joven trabajador y dedicado al sustento de su hogar quien siempre se destacó por su compañerismo en las rudas jornadas de extracción de mineral.

Las autoridades de Policía y los organismos de socorro iniciaron las investigaciones correspondientes para verificar si la mina cumplía con los estándares de seguridad industrial y determinar las causas exactas del derrumbe en este punto del departamento.

El cuerpo de Juan Carlos Romero fue trasladado a la morgue local mientras sus familiares adelantan los trámites para brindarle el último adiós en medio de la profunda consternación que deja este suceso.