Las mujeres palenqueras son el símbolo de resistencia y sabor en el Festival del Dulce de Cartagena

El aroma a coco y panela que inunda por estos días a Cartagena tiene un sello de identidad imborrable: el de las mujeres palenqueras. En esta versión del XVI Festival del Dulce y Comida Típica Cartagenera, Fiestas y Festivales Comunitarios 2026, estas portadoras de saber no solo son participantes, sino las invitadas de honor que custodian una técnica ancestral declarada Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

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La presencia de las palenqueras se tomará puntos estratégicos del corazón de la ciudad para que nadie se quede sin probar su maestría. Mientras un grupo importante estará en la Plaza de los Coches, otras portadoras llevarán sus dulces tradicionales al Baluarte, creando una ruta de sabor que conecta la historia de libertad de San Basilio de Palenque con la identidad cartagenera.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó el valor social de esta participación: “Las mujeres palenqueras son el símbolo más puro de la dignidad y la valentía de nuestra tierra. Ellas, que por generaciones han dejado sus hogares para traer el sustento a través de sus palanganas, hoy ocupan el lugar que merecen en nuestro festival. Verlas en nuestros baluartes y plazas es un acto de justicia cultural que nos recuerda que Cartagena es, ante todo, una ciudad que abraza su raíz negra y su historia de resistencia”.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, resaltó la conexión histórica que une a estas mujeres con el festival: “El dulce palenquero es mucho más que un postre; es un acervo cultural que incluye la lengua, el lumbalú y una forma propia de organización. En esta versión 2026, contamos con 31 mujeres de ascendencia palenquera que, aunque muchas nacieron en barrios como San Fernando en Cartagena, mantienen intacto el cordón umbilical con San Basilio. Dignificar su trabajo frente al fogón es nuestra prioridad, porque en sus manos reside la memoria que nos permite decir que en Cartagena la tradición se mantiene más dulce que nunca”.

Una historia de identidad y territorio

Históricamente, las mujeres palenqueras han sido el puente entre el territorio y el mercado, enfrentando desafíos económicos para comercializar sus productos. Su participación en el festival no solo garantiza la salvaguardia de recetas como el dulce de papaya, piña y el emblemático coco, sino que también permite a propios y visitantes conocer de cerca la historia de las “juntanzas” y los patios donde se teje la vida y el saber de estas comunidades.

La invitación queda abierta para que cartageneros y turistas visiten los puestos de las palenqueras en la Plaza de los Coches y el Baluarte, descarguen la App Catalina para votar por sus preparaciones favoritas del dulce de Coco y celebren juntos el legado del primer pueblo libre de América.

El festival inició el sábado 28 de marzo y durante todos sus días continuos de su agenda, que cierra el domingo 5 de abril, su horario habitual será de 12:00 del mediodía hasta las 9:00 p.m.