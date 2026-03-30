La Red de Bibliotecas se toma el Festival del Dulce 2026 con lectura, tradición y mucha creatividad

La Red Distrital de Bibliotecas, del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), se vinculó al Festival del Dulce y la Comida Típica Cartagenera 2026 con una programación especial dirigida a toda la familia, en la que la lectura, la escritura y la oralidad se convierten en protagonistas.

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En este importante evento cultural, la Red cuenta con un stand interactivo que desarrolla la estrategia “Lecto come dulces y escribe su sabor”, una experiencia que fusiona la tradición gastronómica cartagenera con el juego y la literatura, generando espacios de creación y participación para niños, niñas, jóvenes y familias.

Durante el primer día se realizó la apertura del espacio, donde se evidenció una amplia participación de niños, niñas y adolescentes, quienes disfrutaron activamente de cada una de las actividades propuestas, reafirmando el valor de estos escenarios para el encuentro comunitario y el fortalecimiento de la identidad cultural.

La programación, que se desarrollará diariamente de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. en la Plaza de los Coches, incluye lectura en voz alta, oralidad, lectura en familia y actividades lúdicas como “Pintemos un cuento”, manualidades, memoria dulce, bingo literario, rompecabezas, juegos tradicionales, adivinanzas y mini retos creativos.

A través de estas iniciativas, los participantes podrán transformar los sabores, aromas y recuerdos de los dulces típicos en historias, dibujos y relatos breves.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de estos espacios señalando que “la lectura y la cultura son herramientas fundamentales para fortalecer nuestra identidad y generar oportunidades de encuentro para las familias cartageneras. El festival es de todos y para todos, por eso animamos a las familias que puedan disfrutar de este espacio de encuentro”.

Por su parte, la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Lucy Espinosa Díaz, resaltó que “integrar la literatura con nuestras tradiciones permite que niños y jóvenes reconozcan el valor de su herencia cultural de una manera creativa y significativa. Desde la Red Distrital de Bibliotecas hemos preparado una programación variada, donde reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de la lectura y la apropiación social del patrimonio cultural, llevando experiencias innovadoras a escenarios que fortalecen la identidad y el tejido social de la ciudad”.

Agenda completa

Lunes 30 de marzo

Pintemos un cuento en el Festival del Dulce, actividades de lectura en voz alta y juegos infantiles.

Martes 31 de marzo

Pintemos un cuento y pintucarita.

Miércoles 1 de abril

Manualidades, bingo literario y rompecabezas.

Sábado 4 de abril

Lúdica pedagógica, lectura en familia, pintemos un cuento.

Domingo 5 de abril

Actividades lúdicas: rompecabezas, juegos tradicionales, adivinanzas y ajedrez.