La Masa Coral del IPCC conmovió a Cartagena en una noche de fe y armonía durante el Lucernario

La Plaza de la Proclamación se convirtió en el escenario de una de las muestras de fe y arte más imponentes de la actual Semana Santa. La Gran Masa Coral, conformada por talentosos artistas locales, fue la encargada de ponerle alma y voz al Lucernario, un evento que congregó a miles de personas en un recorrido de luz y espiritualidad por las calles del Centro Histórico.

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Este selecto grupo de coreutas es el resultado del talento excepcional de los ganadores de la convocatoria “Cartagena, Ciudad de Derechos para la Circulación Local de Artistas y Gestores Culturales - Ciclo 2”. Durante la velada, las agrupaciones demostraron por qué fueron seleccionadas, interpretando un repertorio que incluyó piezas como “Ángeles de Dios”, “Canción para un amigo”, la emotiva versión de “Sonidos del silencio” y el cierre con “Hasta la locura”, acompañando a su compositor.

Las agrupaciones que conformaron esta imponente Masa Coral son:

* Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB)

* Coral Societas

* Voces del Mar

* Ars Vocalis

* Ensamble Vocal Lux

Sobre este despliegue de talento y fe, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, manifestó:

“La Semana Santa, como nos lo propusimos desde el primer año de nuestro Gobierno, dejó de ser solo un espacio para el turismo de sol y playa. Nos propusimos forjar una ciudad destino y epicentro del turismo religioso y así hoy lo aprecia Colombia y el mundo. Ver tantas familias viviendo nuestra ciudad desde la fe y la devoción, acompañadas por la excelencia de nuestra Masa Coral, nos llena de inmenso orgullo”.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó la importancia de este proceso de circulación:

“Ver a nuestra Gran Masa Coral de 50 voces unirse en un solo sentimiento con un artista de talla internacional como Pablo Martínez, es la confirmación de que Cartagena es un escenario de talento excepcional. Cada nota interpretada es el resultado de un proceso que dignifica a nuestros artistas y eleva la espiritualidad de propios y visitantes a través de la cultura. El patrimonio vivo y la música sacra son el alma de esta celebración”.

Finalmente, el maestro Édgar Avilán, secretario técnico de música del IPCC y director de la Masa Coral, expresó su sentir tras la presentación:

“Siempre es una oportunidad muy grande e importante poder utilizar los dones que me dio Dios para honrarlo a Él mismo a través del talento de la ciudad a una sola voz. Es muy interesante, desde la perspectiva espiritual, artística y pedagógica, poder compartir con estos artistas el objetivo común que es cantarle a Dios en esta época. Agradezco la oportunidad de mirar a Cartagena como un destino espiritual y poderme poner al servicio de ese objetivo”.

La noche cerró con una ovación para los artistas, quienes contaron con el apoyo técnico y logístico de diversas dependencias de la Alcaldía Mayor y la Arquidiócesis de Cartagena, consolidando el inicio de una Semana Mayor inolvidable para la Heroica.