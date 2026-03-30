Investigan asesinato de soldado profesional en Cúcuta

Cúcuta.

La muerte del soldado profesional Weider del Carmen Sepúlveda, es materia de investigación por parte de las autoridades en Cúcuta.

El hombre fue hallado sin vida en la madrugada del sábado 28 de marzo en la avenida Libertadores.

En un primer momento, se creyó que se trataba de un accidente de tránsito, ya que la motocicleta de placas OKH-09G permanecía encendida y a pocos centímetros estaba el cuerpo.

Sin embargo, durante la inspección, las autoridades de tránsito detectaron una herida en el rostro que correspondía a un impacto de bala, lo que llevó a dar aviso inmediato a la Brigada de Homicidios de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Para las autoridades, la víctima, de 35 años, al parecer se movilizaba en su motocicleta cuando fue atacada por hombres armados que le dispararon en movimiento.

El impacto habría provocado que perdiera el control del vehículo y cayera sobre la vía.

El caso es asumido por unidades especializadas de la Policía, que avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.