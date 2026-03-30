Inversiones hoteleras en Colombia: apostando al crecimiento

Colombia es uno de los destinos con mayor dinámica dentro de Latinoamérica

Tiene una interesante variedad de zonas geográficas siendo una diferente a la otra, pues existen playas de arena blanca y agua turquesa, desiertos, selvas, montañas, ciudades con huella colonial y otras en donde la innovación se hace presente.

Con todo esto, es fácil imagen que el país tiene un montón de propuestas diferentes para los locales, pero, sobre todo, para los turistas que se sienten atraídos y que llegan desde cualquier punto del mundo.

El aumento sostenido en el área turística impulsó una gran corriente de inversiones en el rubro hotelero hasta consolidar al país como uno de los mercados más prometedores para desarrolladoras, operadoras y capitales internacionales.

Expansión del rubro hotelero

Si bien es cierto que al momento de viajar son muchos los factores a tener en cuenta y, uno de ellos, son los pasajes baratos, la realidad demuestra que el hospedaje es igual de importante.

El sector del turismo en Colombia experimentó un aumento constante en los últimos años. De acuerdo a números oficiales y estudios del mercado, la infraestructura hotelera avanzó en cantidad de sitios, sino que, además, mejoró respecto a la calidad y a brindar un servicio sofisticado.

Es importante destacar que, como secuencia de la Ley de Crecimiento Económico, se incluyeron los incentivos fiscales y eso fue un estimulo para la llegada de inversiones, ya que el impuesto es preferencial para todas aquellas compañías que decidan invertir en infraestructura para el turismo, es decir, en alojamientos y parques temáticos.

Actualmente, el país está consolidado gracias a algunos proyectos internacionales y locales que incluye hoteles boutique, cadenas de lujo y sitios en donde es posible realizar turismo sustentable. Esto puede observarse, por ejemplo, en la llegada de algunas cadenas de renombre como Wyndham, Hilton y Four Seasons, lo que marcó un verdadero antes y después en Colombia para poder posicionarse como un destino ideal para viajeros de America Latina y de todo el mundo.

Gracias a las nuevas rutas, pasajes baratos, la amplia variedad de atracciones en cualquiera de sus destinos y la gran oferta hotelera, Colombia recibe cientos de miles de visitantes durante todo el año.

Algunas razones por las que invertir en hotelería en Colombia

El país tiene algunos beneficios competitivos para quienes buscan invertir en el sector hotelero.

Como primera medida, Colombia fusiona perfectamente la vida de playa, el turismo sustentable, la aventura, la diversidad cultural y el turismo clásico. Existen diferentes destinos de acuerdo a las preferencias de cada persona, por lo que las posibilidades son infinitas.

Si se compara a Colombia con otros destinos de Latinoamérica, el turismo internacional se encuentra sub explotado, lo que da lugar a nuevas inversiones.

Además, si se observan análisis recientes, los mismos arrojan como resultado que existe un gran crecimiento en el arribo de turistas extranjeros y en la demanda de hospedaje.

Por último, el incentivo fiscal es primordial para quienes busca invertir. En este sentido, existe una disminución del impuesto de renta para quienes desarrollen proyectos al respecto en algunos sitios de Colombia, lo que desciende los costos de operación de todo inicio.

En algunos destinos más populares, la inversión en el sector hotelero no solamente aumentó la cantidad de alojamiento, sino que generó nuevos puestos de trabajo, cooperó con la economía de la región y promovió encadenamientos productivos en diferentes puntos del país.

¿Qué tipo de alojamiento puede encontrarse en Colombia?

La oferta de alojamientos es bastante diferente entre sí. Cada tipo de hospedaje está orientado a diferente público: desde turistas con un presupuesto reducido hasta aquellas personas que pretenden vivir una experiencia exclusiva y sin igual.

Hoteles de lujo: se trata de lugares en donde el servicio que se ofrece es premium. Las habitaciones son de gran tamaño, la gastronomía es de alto nivel y, en ocasiones, cada experiencia es personalizada.

Algunos destinos como Bogotá o Medellin, por ejemplo, tienen hoteles de lujo de la mano de cadenas reconocidas mundialmente como Sofitel o Marriott, que son de los elegidos por las personas de mayor exigencia;

Hoteles boutique: son sitios más pequeños que los anteriores pero su apuesta fuerte está en el diseño, la cultura del lugar y su objetivo es brindar una experiencia en donde la intimidad sea lo principal.

Generalmente se ubican en barrios históricos o que tienen características particulares;

Hoteles all inclusive: son sumamente famosos en destinos donde hay playa. En ellos puede disfrutarse de comidas, bebidas y distintas actividades que se encuentran todas incluidas, como marca su nombre; Hostales y posadas: se trata de variantes más accesibles y son de las más elegidas para quienes prefieren recorrer como mochileros, personas que viajan solas buscando hacerse amigos o para grupos de amigos; Apartamentos: actualmente son varias las plataformas que son furor para alquilar apartamentos por día. Esta opción es perfecta para quienes viajan por poco tiempo pero que no quieren dejar de lado la privacidad y su libertad.

Es una posibilidad que creció en ciudades y en algunos sitios donde hay playa y montaña;

Glamping y ecolodges: es una de las tendencias que se encuentra en pleno auge. En ellos se ofrecen experiencias en donde el contacto con el entorno natural es lo principal, pero sin dejar de lado la comodidad.

En el Eje Cafetero, por ejemplo, existen algunas opciones que fusionan el ecoturismo esta forma de alojamiento.

Los destinos más elegidos a la hora de viajar a Colombia

Colombia ofrece un gran abanico de destinos y todos ellos cuentan con una identidad propia y distintas atracciones que los hace únicos.

Cartagena de Indias: es uno de los sitios más emblemáticos de Colombia en donde se fusiona la huela colonial con las playas de ensueño. El centro amurallado fue declarado como Patrimonio de la Humanidad y es conocido porque sus callecitas aún lucen de piedra y porque tiene espacios verdes muy bonitos.

El rubro gastronómico y la vida nocturna terminan de complementar la escena;

Bogotá: la ciudad capital actúa cono núcleo de la cultura y de los negocios. Posee museos importantes como el Museo del Oro, barrios con identidad propia y sitios gastronómicos de buen nivel; Medellín: este lugar es destacado por tener u clima agradable durante todo el año, por su innovación urbana y por los eventos que se encuentran como, por ejemplo, la Feria de las Flores.

Algunas zonas son muy populares y de las más elegidas por turistas por la gran oferta hotelera y gastronómica;

Santa Marta y el Caribe: se dice que Santa Marta es como la puerta que da la bienvenida a otras maravillas de la naturaleza como el Parque Tayrona, al igual que a playas en donde el relax es el protagonista y al casco histórico; San Andrés y Providencia: estas islas del Caribe colombiano tienen paisajes increíbles y varias actividades acuáticas para los amantes del deporte y la aventura. Lo bueno de estos destinos es que conviven opciones de hoteles all inclusive y posadas accesibles; Eje Cafetero: se trata de lugares perfectos para aquellas personas que quieren disfrutar de la naturaleza y el café, conocer sus plantaciones y datos desconocidos sobre esta bebida tan popular en el país.

En el Eje Cafetero puede vivirse una experiencia única combinando bue alojamiento y turismo sustentable gracias a las inversiones hoteleras que hubo en los últimos años.

La oferta hotelera en el país vive momentos de dinamismo total. La fusión entre la riqueza natural, diversidad cultural y una gran cantidad de turistas, hacen que en Colombia existan oportunidades para quienes pretenden invertir para posicionarla como un destino que crece constantemente. Las inversiones, ya sean del país o del extranjero, se dirigen a lograr que los visitantes tengan experiencias sin igual.

La oferta y variedad de alojamientos permite que cada uno de los turistas quede conforme de acuerdo a sus preferencias, necesidades y presupuestos.