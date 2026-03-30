Infraestructura y acción comunal presentan avances de gestión ante el Concejo de Cartagena

En sesión del Concejo Distrital, el Instituto Distrital de Acción Comunal (IDACCC) y la Secretaría de Infraestructura presentaron sus informes de gestión, destacando avances en participación ciudadana, fortalecimiento comunitario y ejecución de obras estratégicas para la ciudad.

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El Secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte destacó avances significativos en la ejecución del Plan de Desarrollo, especialmente en proyectos de movilidad y conectividad, donde se alcanzó el 100% en metas como rehabilitación y construcción de malla vial, así como en la construcción de puentes y el desarrollo de la Troncal del Sur.

La entidad también reportó la atención de 1.726 peticiones ciudadanas y 184 requerimientos judiciales, garantizando respuesta oportuna a la comunidad.

En cuanto a gestión contractual, se suscribieron 328 contratos por un valor cercano a $6.795 millones, enfocados en el desarrollo de proyectos de infraestructura y fortalecimiento institucional.

Hablan los concejales

El cabildante Emanuel Vergara solicitó al secretario de Infraestructura priorizar la intervención en algunos sectores del barrio San Francisco, donde la comunidad ha denunciado la presencia de huecos cerca de colegios y canchas.

Por su parte, la concejal Luz Marina Paria pidió un inventario detallado de las obras, su estado de ejecución y la identificación de los contratistas, con el fin de brindar mayor claridad a la ciudadanía.

A su vez, el concejal Johan Correa solicitó un informe que explique el proceso de selección de las obras, cómo se priorizan las intervenciones y cuáles son los criterios sociales que se tienen en cuenta para su ejecución.

Por su parte, el Director del Instituto Comunal del Caribe (IDACCC) en Cartagena, Geverson Ortiz Soto informó que el 95% de las Juntas de Acción Comunal del Distrito se encuentran activas y con funcionamiento legal, alcanzando 417 organizaciones en operación, tras la reactivación de 29 y la creación de 9 nuevas juntas.

Durante el periodo evaluado, la entidad acompañó 38 procesos eleccionarios, realizó 22 intervenciones para la resolución de conflictos y brindó 771 asesorías técnicas y jurídicas a líderes comunales. Además, más de 14.000 ciudadanos participaron en procesos de formación y fortalecimiento comunitario.

En materia presupuestal, el IDACCC reportó una ejecución del 97% en 2025, con una inversión superior a $6.039 millones, mientras que para 2026, con corte a febrero, registra un avance del 41%.