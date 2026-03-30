Incautan cargamento de 350 kilos de marihuana en peaje de la vía Ibagué - Cajamarca

Tolima

En las últimas horas, las autoridades del Tolima interceptaron, en el peaje de Coello-Cocora, un cargamento de marihuana que procedía de Corinto, Cauca, el cual era transportado en un vehículo particular modificado especialmente para ocultar el estupefaciente.

Según el coronel Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, el vehículo era conducido por un joven de 27 años, a quien se le encontraron 187 paquetes de marihuana prensada distribuidos en el automotor.

“En desarrollo de las acciones institucionales contra el tráfico de estupefacientes, la Policía Nacional en el área metropolitana de Ibagué logró un nuevo e importante resultado operacional al incautar 350 kilos de marihuana en la vía que comunica al municipio de Cajamarca con la ciudad de Ibagué. Este cargamento ilegal, avaluado en aproximadamente 105 millones de pesos, pretendía ser movilizado hacia el centro del país para su posterior distribución”, detalló el oficial.

El procedimiento fue adelantado por uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte, a la altura del peaje Coello-Cocora, donde fue capturado el conductor por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Durante la inspección al vehículo en el que se movilizaba, los policías hallaron en su interior la sustancia ilícita, la cual, al parecer, provenía del municipio de Corinto, Cauca, y tenía como destino final la ciudad de Bogotá”, puntualizó López.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la droga era transportada mediante la modalidad conocida como “kamikaze”, utilizando un vehículo acondicionado especialmente para ocultar el cargamento, el cual no contaba con sillas traseras.

“Con este resultado, la Policía Nacional logró evitar la circulación y comercialización de aproximadamente 350 mil dosis de marihuana, afectando de manera directa las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y evitando que esta sustancia llegara a las calles a afectar la seguridad y la convivencia ciudadana”, enfatizó.

El conductor capturado y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su proceso de judicialización.