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30 mar 2026 Actualizado 22:23

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Guardia Ambiental controla emergencia por enjambre de abejas africanizadas en el barrio Bocagrande

El equipo especializado utilizó tecnología de vanguardia para el retiro seguro de los polinizadores

Guardia Ambiental

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Cartagena

En una efectiva intervención técnica, la Guardia Ambiental Colombiana atendió y resolvió una situación de emergencia provocada por un enjambre de abejas africanizadas en la carrera primera del barrio Bocagrande, garantizando la seguridad de residentes y transeúntes.

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La situación se originó inicialmente tras el reporte de varias personas que sufrieron picaduras en la zona. Aunque el Cuerpo de Bomberos realizó una atención preliminar, el enjambre retornó al mismo punto horas después, reactivando el riesgo para la comunidad. Ante la persistencia del problema, se requirió la presencia especializada de la Guardia Ambiental.

Haciendo uso de tecnología de vanguardia y equipos recientemente adquiridos para el manejo de polinizadores, el equipo de la Guardia Ambiental procedió al retiro seguro de las abejas. Posteriormente se realizó una exhaustiva labor de desinfección en el área afectada para evitar que nuevos enjambres se asienten en el lugar.

Con esta acción, la Guardia Ambiental Colombiana reafirma su compromiso con la protección de la ciudadanía y el manejo responsable de la fauna urbana y silvestre. Se recuerda a la comunidad que, ante la presencia de abejas, es vital no molestarlas y contactar de inmediato a las entidades especializadas.

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