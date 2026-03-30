Gobernación de Bolívar intensifica acciones anticontrabando en Cartagena durante la Semana Santa

En el marco de la temporada de Semana Santa, una de las épocas de mayor afluencia turística y dinamismo comercial en Cartagena, la Gobernación de Bolívar, a través de la Dirección de Ingresos y su Grupo Operativo Anticontrabando, en articulación con la Policía Metropolitana de Cartagena, intensificó las acciones de prevención, control y sensibilización en zonas estratégicas y sectores turísticos de la ciudad.

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Estas jornadas se desarrollan con el propósito de proteger la salud de residentes y visitantes, promover el comercio legal y fortalecer la cultura de la legalidad, especialmente en un periodo en el que aumenta significativamente el consumo de licores y cigarrillos.

Durante los operativos pedagógicos y de control, los funcionarios orientaron a turistas, comerciantes y consumidores sobre las principales características que permiten identificar productos legales, haciendo énfasis en la verificación de estampillas, sellos de seguridad y procedencia autorizada. Asimismo, se advirtió sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas adulteradas y cigarrillos de contrabando, los cuales pueden representar graves afectaciones para la salud y poner en riesgo la vida de quienes los consumen.

De igual manera, se socializaron las consecuencias legales derivadas de la evasión del impuesto al consumo, conforme a lo establecido en la Ley Anticontrabando (Ley 1762 de 2015), recordando que la comercialización y distribución de productos ilegales constituye un delito que afecta las rentas departamentales destinadas a sectores fundamentales como la salud, la educación y el deporte.

Estas campañas de control y sensibilización continuarán desarrollándose durante toda la Semana Santa en distintos puntos estratégicos de Cartagena y otros municipios del departamento, priorizando áreas con alta circulación de visitantes y actividad comercial.

El Director de Ingresos de la Gobernación de Bolívar, Gerardo Rodríguez, destacó la importancia de estas acciones preventivas en el contexto de la temporada:

“En Semana Santa aumenta el consumo y la presencia de visitantes, por eso reforzamos estas acciones para proteger la salud de los ciudadanos y garantizar el comercio legal. Invitamos a la ciudadanía a verificar siempre la legalidad de los productos, comprar en establecimientos autorizados y denunciar cualquier irregularidad que afecte la seguridad y la economía del departamento”.

Resultados del año 2026

En lo corrido del año 2026, las acciones anticontrabando han permitido resultados significativos en materia de control y decomiso. Según el balance oficial, se han aprehendido 52.760 unidades de cigarrillos de contrabando y 388 botellas de licor sin estampillas reglamentarias, mercancía cuyo valor comercial supera los 42 millones de pesos.

Estos operativos se han ejecutado en Cartagena y en municipios como San Estanislao de Kostka, Soplaviento, María La Baja y Arjona, evidenciando la presencia activa de las autoridades en distintos territorios del departamento para combatir el comercio ilegal.

Con estas acciones, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con la legalidad, la protección de la salud pública y el fortalecimiento de las rentas departamentales, recursos que permiten financiar programas sociales y mejorar la calidad de vida de los bolivarenses.